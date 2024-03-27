Рианна стала звездой обложки китайского Vogue

Певица Рианна. Фото: Vogue China

Певица Рианна снялась для обложки нового номера журнала Vogue China. Звезда позировала фотографу Хайлун Ма в преддверии выхода своего косметического бренда Fenty Beauty на китайский рынок.

Об этом пишет Vogue China.

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Звезда позирует в оригинальном наряде с цветными аксессуарами. Кстати, в сети активно обсуждали новый образ певицы. Она попала в объективы папарацци с неожиданно короткой стрижкой и осветленными волосами и в довольно необычном для себя образе: мешковатых брюках, футболке и куртке. Многие решили, что певица снова беременна.

Певица Рианна. Фото: Vogue China

Певица Рианна. Фото: Vogue China

Певица Рианна. Фото: Vogue China

Певица Рианна. Фото: Vogue China

Певица Рианна. Фото: Vogue China

Певица Рианна. Фото: Vogue China

Певица Рианна. Фото: Vogue China

Певица Рианна. Фото: Vogue China

Таблоиды даже сообщили со ссылкой на инсайдеров, что певица ждет девочку. У нее уже есть два мальчика.

Поклонники не уверены в беременности певицы, но предполагают, что она готовится к выходу нового альбома.

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