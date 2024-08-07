Рианна в мехах и чулках снялась в гламурной фотосессии

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна стала героиней пяти обложек нового номера журнала Perfect. 36-летняя певица примерила несколько ярких образов, в которых позировала в объективе фэшн-фотографа Карлин Джейкобс.

Об этом пишет Perfect.

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На снимках звезда предстала в образе "идеальной голливудской супруги". Звезда позировала в шубе, массивных ювелирных украшениях, пальто с леопардовым принтом и ярким макияжем.

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна в откровенной фотосессии. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна в образе "идеальной супруги". Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

На одной из обложек Рианна "выкупалась" в золоте обнаженной, на другой — обняла "шкуру тигра". Как сообщила сама певица, тигр и вещи с анималистическими принтами выполнены из искусственных материалов.

Недавно певица предстала в образе школьницы в новой кампании Fenty x Puma. Компанию певице составила звезда культового фильма "Семейка Аддамс", 73-летняя актриса Анжелика Хьюстон.

Рианна вошла в историю, побив еще один рекорд, и была названа лучшей сольной исполнительницей с самым большим количеством бриллиантовых хитов в своей дискографии. Исполнительница раньше с несколькими другими артистами прославилась тремя бриллиантовыми релизами. Певица получила еще четыре бриллиантовых сертификата от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Среди ее триумфальных песен и совместный хит с Jay-Z 2007 года Umbrella, а также релиз Work 2016 года с Дрейком. Альбомы Anti's Needed Me и Unapologetic's Stay также получили бриллиантовый сертификат. Ее сингл Diamonds 2012 также стал бриллиантовым.

Напомним, Рианна снялась в образе школьницы для модного бренда. А раньше мы писали, что Рианна стала звездой карнавала.