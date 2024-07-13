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Рианна в эпатажном образе школьницы снялась в яркой фотосессии

13 июля 2024 11:56
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Рианна в эпатажном образе школьницы снялась в яркой фотосессии
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Певица Рианна и звезда культового фильма "Семейка Аддамс", 73-летняя актриса Анжелика Хьюстон, снялись в новой рекламной кампании Fenty x Puma. Они представили линейку Creeper Phatty "In Session".

Снимки и видео певица показала в своем Instagram.

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В компейне также снялась звезда сериала "Эйфория" Хлоя Черри. Рианна снималась в образе школьницы. На кадрах она позирует в школьной форме и с бантом. Хьюстон появилась в образе суровой учительницы в костюме.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by badgalriri (@badgalriri)

 

Певица Рианна
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна в рекламе
Певица Рианна в рекламе. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна в образе школьницы
Певица Рианна в образе школьницы. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна снялась в откровенном образе
Певица Рианна снялась в откровенном образе. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна в рекламе спортивного бренда
Певица Рианна в рекламе спортивного бренда. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Рианна вошла в историю, побив еще один рекорд, и была названа лучшей сольной исполнительницей с самым большим количеством бриллиантовых хитов в своей дискографии. Исполнительница раньше с несколькими другими артистами прославилась тремя бриллиантовыми релизами. Певица получила еще четыре бриллиантовых сертификата от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Среди ее триумфальных песен и совместный хит с Jay-Z 2007 года Umbrella, а также ее релиз Work 2016 года с Дрейком. Альбомы Anti's Needed Me и Unapologetic's Stay также получили бриллиантовый сертификат. Ее сингл Diamonds 2012 также стал бриллиантовым.

Также Рианна стала лицом культовой марки парфюма.

"С момента своего создания в 1999 году J'Adore всегда был олицетворением сильных и вдохновляющих женщин. Рианна — королева нашего времени, вдохновляющая личность и символ расширения женских прав и возможностей", — говорится в заявлении генерального директора Parfums Christian Dior Вероник Куртуа.

Ранее стало известно, что певица стала лицом культового аромата J'Adore Dior и сменила Шарлиз Терон, которая более 20 лет была послом этого аромата. А возлюбленный Рианны и ее старший сын снялись в рекламной кампании ее бренда белья Savage X Fenty: 34-летний рэпер A$AP Rocky, настоящее имя — Раким Майерс, и двухлетний RZA представили мужскую линейку.

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