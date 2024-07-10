Старший син Ріанни з батьком знялись у рекламі модного бренду співачки

Співачка Ріанна. Фото: Reuters

Коханий Ріанни та її старший син знялися у рекламній кампанії її бренду спідньої білизни Savage X Fenty. 34-річний репер A$AP Rocky, Ракім Майєрс, та дворічний RZA представили чоловічу лінійку, обоє показували ідентичні образи.

Фото опублікували в соціальній мережі бренду.

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На одному кадрі малюк сидить на плечах у батька, на іншому A$AP Rocky зображений зі спини – так, щоб у його зачісці читалося слово Dad. Це вже не перша рекламна зйомка для старшого сина Ріанни. Нещодавно разом із батьком та молодшим братом він став героєм нової рекламної кампанії Bottega Veneta, присвяченої Дню батька.

Коханий Ріанни з їхнім сином. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Коханий Ріанни з їхнім старшим сином. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Коханий Ріанни. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Сама 36-річна Ріанна теж часто знімається для свого бренду, у який вклала багато сил. Однак посаду генерального директора компанії вона залишила минулого року: тепер вона значиться виконавчим головою Savage X Fenty, але залишається генеральним директором Fenty Beauty.

Нагадаємо, син Ріанни знявся у промо люксового бренду. А раніше Ріанна позувала у білизні власної марки.