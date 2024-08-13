Ріанна влаштувала сімейний відпочинок з синами та коханим

Співачка Ріанна з родиною. Фото: BACKGRID

Співачка Ріанна та A$AP Rocky насолоджувалися сімейним відпочинком ​​на Барбадосі. Пара, яка почала зустрічатися в 2020 році, проводила час зі своїми двома синами — RZA і Riot.

Про це пише Dailу Mail.

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Співачка ніжилась в океані в прозорому чорному покривалі з низьким вирізом, яке вона приміряла поверх купальника. Зірка була без макіяжу і яскравих прикрас.

Співачка Ріанна з родиною. Фото: BACKGRID

Співачка Ріанна з родиною. Фото: BACKGRID

A$AP, уроджений Ракімом Майерсом, був одягнений у фіолетову футболку та чорні плавки. Ріанна вперше з 2019 року повернулася на щорічне святкування національного карнавалу. Зірка весело проводить літо — наприкінці липня вона поділилася новим зухвалим відео в Instagram, демонструючи вбрання в стилі школярки в рекламі Fenty x Puma.

Ріанна увійшла в історію, побивши ще один рекорд, і була названа найкращою сольною виконавицею з найбільшою кількістю діамантових хітів у своїй дискографії. Виконавиця раніше з кількома іншими артистами прославилася трьома діамантовими релізами. Співачка отримала ще чотири діамантові сертифікати від Асоціації звукозаписної індустрії Америки (RIAA). Серед тріумфальних пісень її та спільний хіт з Jay-Z 2007 року Umbrella, а також її реліз Work 2016 року з Дрейком. Альбоми Anti's Needed Me і Unapologetic's Stay також отримали діамантовий сертифікат. Її сингл Diamonds 2012 року також став діамантовим.

Нагадаємо, Ріанна знялась у рекламі відомого бренду. А раніше ми писали, що Ріанна взяла участь у яскравому дійстві.