Рианна устроила семейный отдых с сыновьями и любимым

Певица Рианна с семьей. Фото: BACKGRID

Певица Рианна и A$AP Rocky наслаждались семейным отдыхом на Барбадосе. Пара, которая начала встречаться в 2020 году, проводила время со своими двумя сыновьями — RZA и Riot.

Об этом пишет Dailу Mail.

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Певица нежилась в океане в прозрачном черном покрывале с низким вырезом поверх купальника. Звезда была без макияжа и ярких украшений.

Певица Рианна с семьей. Фото: BACKGRID

Певица Рианна с семьей. Фото: BACKGRID

A$AP, урожденный Ракимом Майерсом, был одет в фиолетовую футболку и черные плавки. Рианна впервые с 2019 вернулась на ежегодное празднование национального карнавала. Звезда весело проводит лето — в конце июля она поделилась новым дерзким видео в Instagram, демонстрируя наряды в стиле школьницы в рекламе Fenty x Puma.

Рианна вошла в историю, побив еще один рекорд, и была названа лучшей сольной исполнительницей с самым большим количеством бриллиантовых хитов в своей дискографии. Исполнительница раньше с несколькими другими артистами прославилась тремя бриллиантовыми релизами. Певица получила еще четыре бриллиантовых сертификата от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Среди ее триумфальных песен и совместный хит с Jay-Z 2007 года Umbrella, а также ее релиз Work 2016 года с Дрейком. Альбомы Anti's Needed Me и Unapologetic's Stay также получили бриллиантовый сертификат. Ее сингл Diamonds 2012 также стал бриллиантовым.

Напомним, Рианна снялась в рекламе известного бренда. А раньше мы писали, что Рианна приняла участие в ярком действе.