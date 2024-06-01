Рианна установила новый рекорд в истории музыки
36-летняя Рианна вошла в историю, побив еще один рекорд, и была названа лучшей сольной исполнительницей с самым большим количеством бриллиантовых хитов в своей дискографии. Исполнительница раньше с несколькими другими артистами прославилась тремя бриллиантовыми релизами.
Об этом пишет Daily Mail.
Рианна возглавила престижный рейтинг
Певица получила еще четыре бриллиантовых сертификата от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Среди триумфальных песен ее совместный хит с Jay-Z 2007 года Umbrella, а также ее релиз Work 2016 года с Дрейком. Альбомы знаменитости Anti's Needed Me и Unapologetic's Stay также получили бриллиантовый сертификат. Ее сингл Diamonds 2012 также стал бриллиантовым.
Ее дискография также включает общий хит 2010 года с Эминемом Love the Way You Lie, получившим бриллиантовый сертификат в мае 2013 года. Сингл с Келвином Харрисом 2011 года We Found Love также принес ей бриллиантовый статус в апреле 2023 года.
Музыка, похоже, не является одним из ее приоритетов на данный момент. В последние годы она была сосредоточена на других проектах, в частности на своей линии косметики Fenty Beauty, бренде средств по уходу за кожей Fenty Skin и компании белья Savage X Fenty.
В мае 2022 года и августе 2023 года она родила сыновей RZA и Riot от A$AP Rocky. Несмотря на то, что она не выпускала полноценный альбом несколько лет, Рианна время от времени возвращается на сцену. В прошлом году она была хедлайнером шоу Super Bowl LVII Halftime Show, где она сообщила, что беременна вторым ребенком.
В марте она вышла на сцену для своего первого полного концерта за восемь лет, выступая на частной предсвадебной вечеринке наследника миллиардера Ананта Амбани и Радхики Мерчант в Джамнагаре. За выступление девятикратной обладательнице Грэмми заплатили от 6 до 9 миллионов долларов.
Напомним, Рианна снялась для обложки китайского глянца. А раньше Рианна примеряла откровенный образ в промокампании.
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