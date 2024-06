Рианна установила новый рекорд в истории музыки

Певица Рианна. Фото: Reuters

36-летняя Рианна вошла в историю, побив еще один рекорд, и была названа лучшей сольной исполнительницей с самым большим количеством бриллиантовых хитов в своей дискографии. Исполнительница раньше с несколькими другими артистами прославилась тремя бриллиантовыми релизами.

Об этом пишет Daily Mail.

Певица получила еще четыре бриллиантовых сертификата от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Среди триумфальных песен ее совместный хит с Jay-Z 2007 года Umbrella, а также ее релиз Work 2016 года с Дрейком. Альбомы знаменитости Anti's Needed Me и Unapologetic's Stay также получили бриллиантовый сертификат. Ее сингл Diamonds 2012 также стал бриллиантовым.

Ее дискография также включает общий хит 2010 года с Эминемом Love the Way You Lie, получившим бриллиантовый сертификат в мае 2013 года. Сингл с Келвином Харрисом 2011 года We Found Love также принес ей бриллиантовый статус в апреле 2023 года.

Музыка, похоже, не является одним из ее приоритетов на данный момент. В последние годы она была сосредоточена на других проектах, в частности на своей линии косметики Fenty Beauty, бренде средств по уходу за кожей Fenty Skin и компании белья Savage X Fenty.

В мае 2022 года и августе 2023 года она родила сыновей RZA и Riot от A$AP Rocky. Несмотря на то, что она не выпускала полноценный альбом несколько лет, Рианна время от времени возвращается на сцену. В прошлом году она была хедлайнером шоу Super Bowl LVII Halftime Show, где она сообщила, что беременна вторым ребенком.

В марте она вышла на сцену для своего первого полного концерта за восемь лет, выступая на частной предсвадебной вечеринке наследника миллиардера Ананта Амбани и Радхики Мерчант в Джамнагаре. За выступление девятикратной обладательнице Грэмми заплатили от 6 до 9 миллионов долларов.

