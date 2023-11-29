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Рианна снялась в соблазнительной рекламе собственной марки нижнего белья

29 ноября 2023 20:35
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Рианна снялась в соблазнительной рекламе собственной марки нижнего белья
Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Рианна продемонстрировала свои впечатляющие формы в рекламе нижнего белья. Знаменитость снялась в промокампании своего бренда.

Фото и видео появились в социальной сети.

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35-летняя певица позировала в черном бюстгальтере из собственной линии одежды Savage X Fenty. Дополнила образ ярким макияжем и роскошной прической. Стоимость бюстгальтера — 49,95 долларов.

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

 

В августе певица стала матерью двоих детей. Звезда родила сына Риота Роуза, которого воспитывает со своим бойфрендом-рэпером A$AP Rocky.

Пара закрутила роман в конце 2020 года. Рианна объявила о своей второй беременности во время выступления в перерыве на Super Bowl. Она позволила своей красной куртке сползти ей на плечи, демонстрируя округлые формы. Она стала первой в истории исполнительницей, участвовавшей в перерыве Суперкубка, беременной.

В интервью британскому Vogue, опубликованном вскоре после Суперкубка, она вспомнила о материнстве.

"Это все. Ты действительно не помнишь жизнь раньше, это самое прерасное в мире", — говорила Рианна журналу.

Жених Рианны A$AP Rocky недавно оказалася во всех заголовках. Он обвиняется в двух преступлениях в нападении с использованием полуавтоматического огнестрельного оружия. Музыкант не признал себя виновным по всем обвинениям.

Напомним, Хайди Клум с дочерью в прозрачном белье устроили игривую фотосессию.

Ранее дочь Моники Белуччи изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии.

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