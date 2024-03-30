Ріанну вперше побачили після чуток про третю вагітність

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна была замечена в модном наряде, когда отправилась на прогулку со своим маленьким сыном RZA в BallnBounce Kids Playhouse в Лос-Анджелесе. Маленький мальчик, очень напоминающий своего знаменитого отца A$AP Rocky, был в синей джинсовой куртке поверх серого клетчатого худи. На нем были зеленые брюки с носками. Это первый выход Рианны после слухов о том, что она ждет третьего ребенка.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Стильный выход Рианны

Рианна вышла с сыном в футболке Metallica, шубе из искусственного меха с леопардовым принтом. Она также надела черные сапоги до колена, штаны от Attico и большие очки Gucci. На ее шее была массивная золотая цепочка, подходящая к ее серьгам. У певицы и ее партнера A$AP Rocky двое детей.

Кроме годовалого RZA, у пары также есть мальчик Риот, родившийся в августе 2023 года.

Рианна и A$AP были друзьями на протяжении многих лет, а также работали вместе, прежде чем они стали парой четыре года назад и создали семью. В 2013 году Рокки открыл американскую часть мирового тура Rihanna's Diamonds. В том же году Рианна тоже снялась в его музыкальном клипе Fashion Killa.

"Я всегда думала, что сначала будет брак, а потом ребенок, но кто говорит, что так должно быть. Я точно не позволю, чтобы это мешало мне быть мамой", — говорит Рианна.

В ноябре 2020 года инсайдер рассказал People, что давние друзья влюбились друг в друга.

В интервью GQ в 2021 году Рокки сказал, что Рианна была "любовью его жизни" и "единственной".

"Быть новоиспеченной мамой безумно. Это прекрасно. Это эпически, честно. Его улыбка. Он самый счастливый малыш. Независимо от того, что вы делаете или что чувствуете — когда он вам улыбается, все остальное просто исчезает. Это лучше всего", — сказала звезда.

В феврале сообщалось, что Рианна "работает" над своим долгожданным девятым студийным альбомом.

В декабре певица заявила, что находится в "эпохе открытий". Барбадосская звезда не совсем уверена, как будет выглядеть ее будущее, но она все равно в восторге от того, что будет.

Рианна сказала Complex: "Я в эпохе открытий. И, возможно, это повторное открытие, потому что так много меняется, и некоторые вещи мимолетны. А некоторые вещи еще предстоит открыть, не правда ли? И я в центре всего этого. В музыкальном плане я чувствую себя открытой".

Напомним, Рианна снялась в модном глянце. А раньше мы писали, что супруг Рианны едва попал в тюрьму.