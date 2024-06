Прошло 15 лет со дня смерти Майкла Джексона – интересные детали биографии певца

Американский певец Майкл Джексон. Фото: Associated Press

Прошло 15 лет со дня смерти короля поп-музыки Майкла Джексона, и поклонники по всему миру продолжают оплакивать его утрату. 15-кратный обладатель премии "Грэмми" оставил свой след в музыке и является одной из наиболее значимых культурных фигур 20-го века.

Майкл Джексон начал рано выступать на сцене

Майкл был самым талантливым среди своих братьев. Его отец, Джо Джексон, очень рано понял, что мальчик вырастет отличным певцом и танцором. Когда Майклу исполнилось 5 лет, отец заставил его присоединиться к группе брата, которая тогда называлась "Братья Джексон". Позже группа получила название "The Jackson 5" и стала очень популярной в 1960-х годах благодаря таким песням, как "Who's Loving You" и "I Want You Back".

Певец Майкл Джексон в детстве. Фото: globallookpress

Майкл Джексон превратил свой дом в парк развлечений

Майкл Джексон превратил ранчо, в котором жил, в парк развлечений. Он назвал его "Неверленд" в честь острова, где жил вымышленный персонаж Питер Пэн. Сегодня ранчо стоит около 100 миллионов долларов США.

Парк развлечений "Неверленд". Фото: TMZ

Майкл Джексон мечтал сыграть супергероя Marvel

Певец всегда хотел стать супергероем. Король поп-музыки чуть не купил Marvel Comics, когда они обанкротились в 1990-х годах. Джексон хотел сыграть Человека-паука и Профессора Икс, однако ему так и не удалось попробовать свои силы в кино индустрии.

Майкл Джексон очень любил животных

В его парке развлечений "Неверленд" находился зоопарк. В нем проживали две ламы по имени Луис и Лола, которые вместе с певцом посещали его студию звукозаписи. У Джексона также был шимпанзе по имени Бабблз, которого он очень любил. От актрисы Элизабет Тейлор он получил в подарок слона, которого назвал Али.

Певец Майкл Джексон с шимпанзе по имени Бабблз. Фото: The Hollywood reporter

