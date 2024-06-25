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Годовщина смерти Майкла Джексона — малоизвестные интересные факты о короле поп-музыки

25 июня 2024 08:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Прошло 15 лет со дня смерти Майкла Джексона – интересные детали биографии певца
Американский певец Майкл Джексон. Фото: Associated Press
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Прошло 15 лет со дня смерти короля поп-музыки Майкла Джексона, и поклонники по всему миру продолжают оплакивать его утрату. 15-кратный обладатель премии "Грэмми" оставил свой след в музыке и является одной из наиболее значимых культурных фигур 20-го века.

Новини.LIVE расскажут читателям интересные факты о его жизни.

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Майкл Джексон начал рано выступать на сцене

Майкл был самым талантливым среди своих братьев. Его отец, Джо Джексон, очень рано понял, что мальчик вырастет отличным певцом и танцором. Когда Майклу исполнилось 5 лет, отец заставил его присоединиться к группе брата, которая тогда называлась "Братья Джексон". Позже группа получила название "The Jackson 5" и стала очень популярной в 1960-х годах благодаря таким песням, как "Who's Loving You" и "I Want You Back".

Годовщина смерти Майкла Джексона — малоизвестные интересные факты о короле поп-музыки - фото 1
Певец Майкл Джексон в детстве. Фото: globallookpress

Майкл Джексон превратил свой дом в парк развлечений

Майкл Джексон превратил ранчо, в котором жил, в парк развлечений. Он назвал его "Неверленд" в честь острова, где жил вымышленный персонаж Питер Пэн. Сегодня ранчо стоит около 100 миллионов долларов США.

Годовщина смерти Майкла Джексона — малоизвестные интересные факты о короле поп-музыки - фото 1
Парк развлечений "Неверленд". Фото: TMZ

Майкл Джексон мечтал сыграть супергероя Marvel

Певец всегда хотел стать супергероем. Король поп-музыки чуть не купил Marvel Comics, когда они обанкротились в 1990-х годах. Джексон хотел сыграть Человека-паука и Профессора Икс, однако ему так и не удалось попробовать свои силы в кино индустрии.

Майкл Джексон очень любил животных

В его парке развлечений "Неверленд" находился зоопарк. В нем проживали две ламы по имени Луис и Лола, которые вместе с певцом посещали его студию звукозаписи. У Джексона также был шимпанзе по имени Бабблз, которого он очень любил. От актрисы Элизабет Тейлор он получил в подарок слона, которого назвал Али.

Годовщина смерти Майкла Джексона — малоизвестные интересные факты о короле поп-музыки - фото 2
Певец Майкл Джексон с шимпанзе по имени Бабблз. Фото: The Hollywood reporter

Напомним, популярная певица Кэти Перри поразила поклонников в изысканном платье на подиуме Vogue World Paris. А также звезда Кристина Агилера спела для девушки российского миллиардера Владислава Доронина.

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