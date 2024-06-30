Легенда Назарий Яремчук умер 29 лет назад — воспоминания близкого коллеги

Украинский певец Назарий Яремчук. Фото: roduna.org

Легендарный певец Назарий Яремчук умер от онкологии 29 лет назад. Воспоминаниями о его страшном диагнозе поделилась одна из близких коллег Героя Украины.

Легендарный режиссер-постановщик Людмила Пацунова вспомнила последние годы его жизни в интервью OBOZ.UA.

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Режиссер-постановщик вспомнила, что легендарный певец принимал участие во всех концертах и фестивалях, на которые она его приглашала, а вот за полгода до своей смерти Яремчук начал отменять выступления из-за плохого самочувствия.

"Как я узнала о болезни Назария? Перед новогодними праздниками в 1994 году (я всегда делала в это время концерты во Дворце "Украина") звоню по телефону: "Будешь петь на елках"? Говорит: "Возьми "Смеричку", потому что я болен". Прошли концерты – его не было", — поделилась она.

В мае 1995 они запланировали концерт, однако в марте Яремчук срочно вылетел в Канаду на операцию и попросил Людмилу перенести выступление, чтобы успеть восстановиться.

В апреле артист вернулся в столицу и режиссер-постановщик вместе с помощницей решили его навестить.

"Едем к нему в гостиницу, открывает дверь – половина его, так похудел. В номере с ним жена Даруся. Обсудили концертные моменты, а потом говорит: давай перенесем на сентябрь", — рассказала Пацунова.

Украинский певец Назарий Яремчук. Фото: roduna.org