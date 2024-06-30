Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Годовщина смерти Назария Яремчука — его коллега впервые рассказала, как узнала о болезни легенды arrow

Годовщина смерти Назария Яремчука — его коллега впервые рассказала, как узнала о болезни легенды

30 июня 2024 12:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Легенда Назарий Яремчук умер 29 лет назад — воспоминания близкого коллеги
Украинский певец Назарий Яремчук. Фото: roduna.org
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Легендарный певец Назарий Яремчук умер от онкологии 29 лет назад. Воспоминаниями о его страшном диагнозе поделилась одна из близких коллег Героя Украины.

Легендарный режиссер-постановщик Людмила Пацунова вспомнила последние годы его жизни в интервью OBOZ.UA.

Читайте также:

Как друзья Назария Яремчука узнали о его смертельном диагнозе

Режиссер-постановщик вспомнила, что легендарный певец принимал участие во всех концертах и фестивалях, на которые она его приглашала, а вот за полгода до своей смерти Яремчук начал отменять выступления из-за плохого самочувствия.

"Как я узнала о болезни Назария? Перед новогодними праздниками в 1994 году (я всегда делала в это время концерты во Дворце "Украина") звоню по телефону: "Будешь петь на елках"? Говорит: "Возьми "Смеричку", потому что я болен". Прошли концерты – его не было", — поделилась она.

В мае 1995 они запланировали концерт, однако в марте Яремчук срочно вылетел в Канаду на операцию и попросил Людмилу перенести выступление, чтобы успеть восстановиться.

В апреле артист вернулся в столицу и режиссер-постановщик вместе с помощницей решили его навестить.

"Едем к нему в гостиницу, открывает дверь – половина его, так похудел. В номере с ним жена Даруся. Обсудили концертные моменты, а потом говорит: давай перенесем на сентябрь", — рассказала Пацунова.

Годовщина смерти Назария Яремчука — его коллега впервые рассказала, как узнала о болезни легенды - фото 1
Украинский певец Назарий Яремчук. Фото: roduna.org

смерть
легенды
украинские звезды
певица
онкология
воспоминания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны