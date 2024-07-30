Николь Кидман вышла в свет со взрослой дочерью Сандей Роуз.

Редкий выход — Николь Кидман засияла на красной дорожке со взрослой дочерью
Известная оскароносная актриса Николь Кидман посетила мероприятие в Париже вместе с 16-летней дочерью Сандей Роуз. Взрослая девушка очень похожа на свою мать-красавицу.
Об этом пишет Page Six.
Николь Кидман показалась со взрослой дочерью
Актриса вместе со взрослой дочерью посетили вечеринку в Париже, организованную компанией по изготовлению часов Omega. Они вместе прошлись по красной дорожке перед началом мероприятия.
Для выхода в свет актриса выбрала свободный белый укороченный топ с короткими рукавами и юбку длины миди в тон. Звезда уложила светлые волосы в легкие волны, которые каскадом спадали на плечи. Кидман дополнила свой образ макияжем с акцентом на яркие губы.
Сандей выбрала для заката серый классический костюм, который состоял из жилета и приталенных штанов. Свои изысканные образы они дополнили стильными золотыми часами.
Обладательница "Оскара" также является матерью 31-летней дочери Изабеллы и 29-летнего сына Коннора, которых она воспитывает вместе со своим бывшим мужем, 62-летним Томом Крузом.
Напомним, Ким Кардашьян одела белье собственного бренда олимпийских спортсменов. А также Зендея ошеломила нарядами на вечеринке перед открытием Олимпийских игр.
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