Утонченная Николь Кидман продемонстрировала роскошное декольте на презентации новой ленты

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

Актеры Николь Кидман и Зак Эфрон позировали на премьере своего фильма "Семейное дело" в Лос-Анджелесе. Во время модного выхода на красную дорожку 56-летняя Кидман нарядилась в роскошное бледно-розовое платье с корсетным лифом без бретелей и разрезом до бедер.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кидман вышла в нежном платье, которое сочетала с шарфом. Звезда "Большой маленькой лжи" дополнила свой стильный образ обилием золотых ярких украшений. Она надела пару сережек, а также массивные браслеты и кольца с бриллиантами. Эфрон позировал в клетчатом пиджаке в сочетании с брюками в тон и классической черной футболкой. Эфрон и Кидман сыграли главные роли в романтической комедии Netflix.

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

В фильме, режиссером которого является Ричард ЛаГравенезе, также сыграют Кэти Бейтс, Оливия Маклин и Иен Грегг. История рассказывает о романе, который "влечет комические последствия для молодой женщины, ее матери и босса кинозвезды, когда они сталкиваются с проблемами любви, интима и идентичности".

Молодая женщина по имени Зара Форд работает на кинозвезду Криса Коула (Эфрон). Все меняется, когда он завязывает роман с ее матерью Брук Гарвуд, которую играет Кидман.

Премьера состоялась вскоре после того, как Эфрон рассказал о том, что в фильме с Кидман были горячие сцены интима, и сказал, что это было "естественно и весело".

Зак Эфрон. Фото: Reuters

Эфрон сказал, что с Кидман было "очень легко" по сравнению с некоторым его опытом в прошлом. Премьера "Семейного дела" состоится на Netflix 28 июня.

Напомним, ранее выбрали наиболее стильную гостью Каннского кинофестиваля. А украинская "Ким Кардашьян" поразила платьем от Андре Тана в Каннах.