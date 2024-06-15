Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Утонченная Николь Кидман продемонстрировала роскошное декольте на презентации новой картины arrow

Утонченная Николь Кидман продемонстрировала роскошное декольте на презентации новой картины

15 июня 2024 09:14
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Утонченная Николь Кидман продемонстрировала роскошное декольте на презентации новой ленты
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актеры Николь Кидман и Зак Эфрон позировали на премьере своего фильма "Семейное дело" в Лос-Анджелесе. Во время модного выхода на красную дорожку 56-летняя Кидман нарядилась в роскошное бледно-розовое платье с корсетным лифом без бретелей и разрезом до бедер.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Зак Эфрон и Николь Кидман представили новую картину

Кидман вышла в нежном платье, которое сочетала с шарфом. Звезда "Большой маленькой лжи" дополнила свой стильный образ обилием золотых ярких украшений. Она надела пару сережек, а также массивные браслеты и кольца с бриллиантами. Эфрон позировал в клетчатом пиджаке в сочетании с брюками в тон и классической черной футболкой. Эфрон и Кидман сыграли главные роли в романтической комедии Netflix.

 

Актриса Николь Кидман.
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

В фильме, режиссером которого является Ричард ЛаГравенезе, также сыграют Кэти Бейтс, Оливия Маклин и Иен Грегг. История рассказывает о романе, который "влечет комические последствия для молодой женщины, ее матери и босса кинозвезды, когда они сталкиваются с проблемами любви, интима и идентичности".

Молодая женщина по имени Зара Форд работает на кинозвезду Криса Коула (Эфрон). Все меняется, когда он завязывает роман с ее матерью Брук Гарвуд, которую играет Кидман.

Премьера состоялась вскоре после того, как Эфрон рассказал о том, что в фильме с Кидман были горячие сцены интима, и сказал, что это было "естественно и весело".

 

Утонченная Николь Кидман продемонстрировала роскошное декольте на презентации новой ленты - фото 3
Зак Эфрон. Фото: Reuters

 

Эфрон сказал, что с Кидман было "очень легко" по сравнению с некоторым его опытом в прошлом. Премьера "Семейного дела" состоится на Netflix 28 июня.

Напомним, ранее выбрали наиболее стильную гостью Каннского кинофестиваля. А украинская "Ким Кардашьян" поразила платьем от Андре Тана в Каннах.

Николь Кидман
звезды
зарубежные звезды
Зак Эфрон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина