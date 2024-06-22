Инна Мирошниченко рассказала, как изменился сын после усыновления

Телеведущий Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Супруга Тимура Мирошнинка рассказала, как изменился их усыновленный сын за последний год. Жена шоу-мена призналась, что путь был сложным, но он стоил приложенных усилий.

Об этом стало известно из социальной сети Инны Мирошниченко.

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По словам Инны, 22 июня 2023 года они с супругом находились в зале суда, держались за руки и плакали, потому что суд официально объявил, что Марсель их сын. Пара не сдерживала слез, понимая, что прошла очень сложный путь к своей цели.

"Плачем, потому что никто не верил в него до нас. Плачем, потому что знаем, что сделаем его счастливым! "Это сложный случай, нет никаких гарантий", говорили нам. "Посмотрите на него через год…", — ответил тогда Тим. Прошел этот год. Всего год, который исцелил жизнь! Это феноменальные изменения", — рассказала женщина.

Инна заверила, что Марсель преодолел сложные диагнозы и через год в семье почти догнал сверстников.

"Он ходит, бегает, ездит на самокате. Из мальчика, не имевшего эмоций и всего боявшегося, Марс превратился в хохотуна, который стремится изучать все непрерывно! Стремится к объятиям, бежит, чтобы поцеловали коленку после удара, засыпает на груди родителей. Такие простые вещи, которые говорят о привязанности! Привязанность, которую мы строили шаг за шагом при всех сложностях. Этот год был тяжелым. Но когда мы видим результат, то не можем сдержать слез счастья!", — не сдерживает эмоций Инна.

Жена шоу-мена поблагодарила Маркселя за то, что тот доказывает собственным примером, что чудеса существуют.

"Стоит просто искренне любить и открыть сердце друг другу! Поздравляем тебя с годовщиной в семье Мирошниченко!", — комментирует Инна Мирошниченко.

Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают троих детей: Мию, Марка и Марселя. Последнего усыновили в прошлом году. В начале года супруги начали подготовку к усыновлению еще одного ребенка, хотя раньше Инна рассказывала, что система очень замедляет этот процесс.

Напомним, Тимур Мирошниченко признался, какие сложности существуют при усыновлении ребенка.