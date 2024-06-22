Год, который исцелил жизнь — Инна Мирошниченко рассказала, как изменился сын после усыновления
Супруга Тимура Мирошнинка рассказала, как изменился их усыновленный сын за последний год. Жена шоу-мена призналась, что путь был сложным, но он стоил приложенных усилий.
Об этом стало известно из социальной сети Инны Мирошниченко.
Сын Тимура Мирошниченко собственным примером доказал, что чудеса существуют
По словам Инны, 22 июня 2023 года они с супругом находились в зале суда, держались за руки и плакали, потому что суд официально объявил, что Марсель их сын. Пара не сдерживала слез, понимая, что прошла очень сложный путь к своей цели.
"Плачем, потому что никто не верил в него до нас. Плачем, потому что знаем, что сделаем его счастливым! "Это сложный случай, нет никаких гарантий", говорили нам. "Посмотрите на него через год…", — ответил тогда Тим. Прошел этот год. Всего год, который исцелил жизнь! Это феноменальные изменения", — рассказала женщина.
Инна заверила, что Марсель преодолел сложные диагнозы и через год в семье почти догнал сверстников.
"Он ходит, бегает, ездит на самокате. Из мальчика, не имевшего эмоций и всего боявшегося, Марс превратился в хохотуна, который стремится изучать все непрерывно! Стремится к объятиям, бежит, чтобы поцеловали коленку после удара, засыпает на груди родителей. Такие простые вещи, которые говорят о привязанности! Привязанность, которую мы строили шаг за шагом при всех сложностях. Этот год был тяжелым. Но когда мы видим результат, то не можем сдержать слез счастья!", — не сдерживает эмоций Инна.
Жена шоу-мена поблагодарила Маркселя за то, что тот доказывает собственным примером, что чудеса существуют.
"Стоит просто искренне любить и открыть сердце друг другу! Поздравляем тебя с годовщиной в семье Мирошниченко!", — комментирует Инна Мирошниченко.
Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают троих детей: Мию, Марка и Марселя. Последнего усыновили в прошлом году. В начале года супруги начали подготовку к усыновлению еще одного ребенка, хотя раньше Инна рассказывала, что система очень замедляет этот процесс.
Напомним, Тимур Мирошниченко признался, какие сложности существуют при усыновлении ребенка.
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