Рікі Мартін приголомшив кадрами дорослих синів-самураїв

Співак Рікі Мартін з синами. Фото: instagram.com/ricky_martin/

Співак Рікі Мартін насолоджується сімейним відпочинком у Японії. 52-річний володар премії "Греммі" опублікував рідкісну сімейну фотографію із 15-річними синами-близнюками Маттео та Валентино, коли вони відвідали гору Фудзі під час відпустки в Токіо.

Фото та відео співак опублікував в Instagram.

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Рікі позував між двома своїми синами на тлі гірського хребта на серії фотографій, якими він поділився. Також музикант показався з дітьми в образі самураїв. Хлопці були помічені зі зброєю у руках.

"З цими двома хлопцями завжди світить сонце. Привіт із #Японії", — прокоментував співак.

Минулого літа артист оголосив про своє розлучення з Джван Йосеф.

Після того, як у 2008 році у співака народилися близнюки від сурогатної мами, він і Йосеф одружилися в 2017 році. У них також є 5-річна донька Люсія та 4-річний син Ренн.

Пара сказала, що вони все ще "люблять і поважають одине одного".

"Ми вирішили розірвати наш шлюб з любов'ю, повагою та гідністю до наших дітей і вшановуючи те, що ми пережили як пара всі ці чудові роки", — додали вони.

Через місяць Мартін і Йосеф офіційно розійшлися.

"Це було набагато легше, ніж ми думали", — сказав Мартін.

Пізніше Мартін сказав, що вони "завжди будуть сім’єю", що розставання було "не нещодавнім рішенням".

"Ми планували цю ситуацію протягом тривалого часу, вона передпандемічна", — сказав Мартін.

Минулого місяця Мартін розповів, що повільно пристосовується до життя батька-одинака.

"Я просто піклуюся про своїх дітей і проводжу з ними час", — сказав він.

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