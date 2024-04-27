Рики Мартин ошеломил кадрами взрослых сыновей-самураев

Певец Рики Мартин с сыновьями. Фото: instagram.com/ricky_martin/

Певец Рики Мартин наслаждается семейным отдыхом в Японии. 52-летний обладатель премии "Грэмми" опубликовал редкую семейную фотографию с 15-летними сыновьями-близнецами Маттео и Валентино, когда они посетили гору Фудзи во время отпуска в Токио.

Фото и видео певец опубликовал в Instagram.

Читайте также:

Рики Мартин отправился с сыновьями на отдых

Рики позировал между двумя сыновьями на фоне горного хребта на серии фотографий, которыми он поделился. Также музыкант показался с детьми в образе самураев. Парни были замечены с оружием в руках.

"С этими двумя ребятами всегда светит солнце. Привет из #Японии", — прокомментировал певец.

Прошлым летом артист объявил о своем разводе с Джваном Йосефом.

После того, как в 2008 году у певца родились близнецы от суррогатной матери, он и Йосеф поженились в 2017 году. У них также есть 5-летняя дочь Люсия и 4-летний сын Ренн.

Пара сказала, что они все еще "любят и уважают друг друга".

"Мы решили расторгнуть наш брак с любовью, уважением и достоинством к нашим детям и чествуя то, что мы пережили как пара все эти замечательные годы", — добавили они.

Через месяц Мартин и Йосеф официально разошлись.

"Это было гораздо легче, чем мы думали", — сказал Мартин.

Позже Мартин сказал, что они "всегда будут семьей", расставание было "не недавним решением".

"Мы планировали эту ситуацию в течение длительного времени, она предпандемическая", — сказал Мартин.

В прошлом месяце Мартин рассказал, что медленно приспосабливается к жизни отца-одиночки.

"Я просто забочусь о своих детях и провожу с ними время", — сказал он.

Напомним, сын Мадонны показал свои картины. А дочь Кэтрин Зеты-Джонс примеряла ее гламурное платье.