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Римейк известного фильма с Лохан и Мак-Адамс возглавил американский кинопрокат

15 января 2024 22:54
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Стас Кожушко
Редактор
Римейк известного фильма с Лохан и Мак-Адамс возглавил американский кинопрокат
Постер фильма "Дрянные девчонки". Фото: Medium
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В североамериканском кинопрокате по итогам уикенда лидирует новинка — одноименный римейк на фильм "Дрянные девчонки" 2004 года. Тогда главные роли сыграли известные актрисы Линдси Лохан, Рэйчел Мак-Адамс, Аманда Сейфрид и Лэйси Чеберт.

Об этом сообщает издание Variety.

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Новый-старый фильм от Paramount, сюжетная линия которого практически не изменилась, заработал 33,2 миллиона долларов в 3791 кинотеатре во время праздничных выходных Мартина Лютера Кинга, превзойдя все ожидания продюсеров. Еще бы — лента обошлась им в 36 млн долларов.

Лента "Дрянные девчонки" с Энгаури Райс, Аулии Кравальо и Рене Рапп собрала почти вдвое больше нового боевика "Пчеловод" с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Римейк изначально планировалось выпустить на стриминговой платформе Paramount+, но после тестовых показов руководители студии выбрали релиз в кинотеатрах.

Paramount намеренно снизил количество песен и танцев в рекламных материалах фильма-мюзикла, который получил оценку "B" по результатам исследования Cinema Score. Впрочем, большинству зрителей, смотревших и оригинал, понравился больше все-таки фильм 2004 года.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат. Также мы рассказывали, что Линдси Лохан впервые после рождения ребенка вышла на красную дорожку.

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