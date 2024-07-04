Акторка Різ Візерспун показала свій будинок — фото

Різ Візерспун провела екскурсію своєю кухнею у особняку за понад чотири мільйони доларів
Голлівудська акторка Різ Візерспун показала свою кухню в особняку в Нешвіллі, який вона придбала за 4,2 мільйона доларів. У зірки панує ідеальна чистота та порядок.
Відео було опубліковано на YouTube.
Розкішна кухня Різ Візерспун
Кухня акторки дуже світла, адже її освітлюють великі вікна в підлогу. Вишуканості інтер'єру додають мармурові стільниці та кулясті світильники з золотими деталями, що висять над раковиною з золотим краном.
У кухні цегляні стіни, дерев'яна підлога та пофарбовані в білий колір стіни з блакитною окантовкою, у тон корпусних меблів.
Акторка похизувалася організацією найпопулярнішої кімнати у дому. Візерспун відкрила кілька шухляд, щоб показати, як акуратно розкладене кухонне приладдя та посуд.
І наостанок знаменитість показала холодильник, в якому все було ідеально розставлено по полицях.
Шухляди і полиці всередині були підписані для того, щоб Різ могла швидко знайти потрібні продукти.
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