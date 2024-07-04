Акторка Різ Візерспун показала свій будинок — фото

Голлівудська акторка Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Голлівудська акторка Різ Візерспун показала свою кухню в особняку в Нешвіллі, який вона придбала за 4,2 мільйона доларів. У зірки панує ідеальна чистота та порядок.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Розкішна кухня Різ Візерспун

Кухня акторки дуже світла, адже її освітлюють великі вікна в підлогу. Вишуканості інтер'єру додають мармурові стільниці та кулясті світильники з золотими деталями, що висять над раковиною з золотим краном.

У кухні цегляні стіни, дерев'яна підлога та пофарбовані в білий колір стіни з блакитною окантовкою, у тон корпусних меблів.

Кухня акторки Різ Візерспун. Фото: скриншот YouTube

Інтер'єр будинку акторки Різ Візерспун. Фото: скриншот YouTube

Порядок на кухні акторки Різ Візерспун. Фото: скриншот YouTube

Акторка похизувалася організацією найпопулярнішої кімнати у дому. Візерспун відкрила кілька шухляд, щоб показати, як акуратно розкладене кухонне приладдя та посуд.

І наостанок знаменитість показала холодильник, в якому все було ідеально розставлено по полицях.

Шухляди і полиці всередині були підписані для того, щоб Різ могла швидко знайти потрібні продукти.

Холодильник акторки Різ Візерспун. Фото: скриншот YouTube

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