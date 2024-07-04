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Різ Візерспун провела екскурсію своєю кухнею у особняку за понад чотири мільйони доларів

4 липня 2024 20:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Акторка Різ Візерспун показала свій будинок — фото
Голлівудська акторка Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Голлівудська акторка Різ Візерспун показала свою кухню в особняку в Нешвіллі, який вона придбала за 4,2 мільйона доларів. У зірки панує ідеальна чистота та порядок.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Розкішна кухня Різ Візерспун

Кухня акторки дуже світла, адже її освітлюють великі вікна в підлогу. Вишуканості інтер'єру додають мармурові стільниці та кулясті світильники з золотими деталями, що висять над раковиною з золотим краном. 

У кухні цегляні стіни, дерев'яна підлога та пофарбовані в білий колір стіни з блакитною окантовкою, у тон корпусних меблів. 

Різ Візерспун провела екскурсію своєю кухнею у особняку за понад 4 мільйони доларів - фото 1
Кухня акторки Різ Візерспун. Фото: скриншот YouTube
Різ Візерспун провела екскурсію своєю кухнею у особняку за понад 4 мільйони доларів - фото 2
Інтер'єр будинку акторки Різ Візерспун. Фото: скриншот YouTube
Різ Візерспун провела екскурсію своєю кухнею у особняку за понад 4 мільйони доларів - фото 3
Порядок на кухні акторки Різ Візерспун. Фото: скриншот YouTube

Акторка похизувалася організацією найпопулярнішої кімнати у дому. Візерспун відкрила кілька шухляд, щоб показати, як  акуратно розкладене кухонне приладдя та посуд.

І наостанок знаменитість показала холодильник, в якому все було ідеально розставлено по полицях.

Шухляди і полиці всередині були підписані для того, щоб Різ могла швидко знайти потрібні продукти.

Різ Візерспун провела екскурсію своєю кухнею у особняку за понад 4 мільйони доларів - фото 4
Холодильник акторки Різ Візерспун. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і її чоловік Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення розпродають твори мистецтва зі свого особняка вартістю 60 мільйонів доларів у Бел-Ейрі. А також ми розповідали, у скільки оцінили статки Меттью Перрі.

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