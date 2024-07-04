Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Риз Уизерспун провела экскурсию по своей кухней в особняке за более чем четыре миллиона долларов arrow

Риз Уизерспун провела экскурсию по своей кухней в особняке за более чем четыре миллиона долларов

4 июля 2024 20:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актриса Риз Уизерспун показала свой дом.
Голливудская актриса Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Голливудская актриса Риз Уизерспун показала свою кухню в особняке в Нэшвилле, который она приобрела за 4,2 миллиона долларов. У звезды царит идеальная чистота и порядок.

Видео было опубликовано на YouTube.

Читайте также:

Роскошная кухня Риз Уизерспун

Кухня актрисы очень светлая, ведь ее освещают большие окна в пол. Изысканность интерьера придают мраморные столешницы и шаровидные светильники с золотыми деталями, которые висят над раковиной с золотым краном.

На кухне кирпичные стены, деревянные полы и окрашенные в белый цвет стены с голубой окантовкой, в тон корпусной мебели.

Риз Уизерспун провела экскурсию своей кухней в особняке за более 4 миллионов долларов - фото 1
Кухня актрисы Риз Уизерспун. Фото: скриншот YouTube
Риз Уизерспун провела экскурсию своей кухней в особняке за более 4 миллионов долларов - фото 2
Интерьер дома актрисы Риз Уизерспун. Фото: скриншот YouTube
Риз Уизерспун провела экскурсию своей кухней в особняке за более 4 миллионов долларов - фото 3
Порядок на кухне актрисы Риз Уизерспун. Фото: скриншот YouTube

Актриса похвасталась организацией самой популярной комнаты в доме. Уизерспун открыла несколько ящиков, чтобы показать, как аккуратно разложены кухонные принадлежности и посуда.

И напоследок знаменитость показала холодильник, в котором все было идеально расставлено по полочкам.

Ящики и полки внутри были подписаны для того, чтобы Риз могла быстро найти нужные продукты.

Риз Уизерспун провела экскурсию своей кухней в особняке за более 4 миллионов долларов - фото 4
Холодильник актрисы Риз Уизерспун. Фото: скриншот YouTube

Напомним, Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек на фоне слухов о разводе распродают произведения искусства из своего особняка стоимостью 60 миллионов долларов в Бел-Эйре. А также мы рассказывали, во сколько оценили состояние Мэттью Перри.

ремонт зарубежные звезды особняк актриса дом стиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно