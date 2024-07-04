Актриса Риз Уизерспун показала свой дом.

Голливудская актриса Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Голливудская актриса Риз Уизерспун показала свою кухню в особняке в Нэшвилле, который она приобрела за 4,2 миллиона долларов. У звезды царит идеальная чистота и порядок.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Кухня актрисы очень светлая, ведь ее освещают большие окна в пол. Изысканность интерьера придают мраморные столешницы и шаровидные светильники с золотыми деталями, которые висят над раковиной с золотым краном.

На кухне кирпичные стены, деревянные полы и окрашенные в белый цвет стены с голубой окантовкой, в тон корпусной мебели.

Кухня актрисы Риз Уизерспун. Фото: скриншот YouTube

Интерьер дома актрисы Риз Уизерспун. Фото: скриншот YouTube

Порядок на кухне актрисы Риз Уизерспун. Фото: скриншот YouTube

Актриса похвасталась организацией самой популярной комнаты в доме. Уизерспун открыла несколько ящиков, чтобы показать, как аккуратно разложены кухонные принадлежности и посуда.

И напоследок знаменитость показала холодильник, в котором все было идеально расставлено по полочкам.

Ящики и полки внутри были подписаны для того, чтобы Риз могла быстро найти нужные продукты.

Холодильник актрисы Риз Уизерспун. Фото: скриншот YouTube

Напомним, Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек на фоне слухов о разводе распродают произведения искусства из своего особняка стоимостью 60 миллионов долларов в Бел-Эйре. А также мы рассказывали, во сколько оценили состояние Мэттью Перри.