Рождественское фото Ким Кардашьян потролили за неудачный фотошоп

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян обвиняют в провальном фотошопе. На этот раз звезду раскритиковали из-за одной из ее семейных фотографий.

Об этом пишет Daily Mail.

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На снимке Ким и ее старшая дочь Норт позируют перед елкой на ежегодной семейной рождественской вечеринке. Поклонники в социальной сети отметили, что на изображении Ким выглядит так, будто на правой руке два больших пальца.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с дочерью. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Комментаторы одной публикации на Reddit разделились в своей оценке снимка, некоторые утверждали, что фотография была плохо изменена. Другие, однако, заключили, что Ким сложила обе руки вместе.

У Ким Кардашьян заметили "шестой палец" на руке. Фото: социальные сети

У Ким Кардашьян заметили "шестой палец" на руке. Фото: социальные сети

Ким и ее команда удаляют комментарии "почему у тебя два больших пальца на одной руке".

"Это плохой фотошоп?" — удивился один, а другой обвинил команду Ким в том, что она устроила провокацию "намеренно, чтобы получить хайп".

Другие комментаторы встали в защиту Ким, например, "Это ее левая рука рядом с правой. Ногти другие" .

Один из пользователей Reddit пошутил: "Я знаю, что это оптическая иллюзия, но мне нравится, когда ее трогают за все, потому что она этого заслуживает" .

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

На рождественскую вечеринку в семье Кардашьян Ким была одета в соответствующее сезону платье голубого цвета, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

Между тем, ее дочь Норт была одета в роскошную куртку Balmain, которую ее отец Канье Вест надел на Met Gala в 2016 году.

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