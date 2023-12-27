Рождественский хит Мэрайи Кэри побил очередные рекорды
Вот уже почти 30 лет рождественский хит All I Want for Christmas Is You американской певицы Мэрайи Кэри является одним из неофициальных гимнов этого праздника и в целом новогодних праздников. На этот раз композиция побила сразу несколько рекордов.
Об этом сообщает издание Digital Music News.
Новые рекорды от Мэрайи Кэри
All I Want for Christmas Is You установил рекорд по количеству прослушиваний за сутки на платформе Spotify. На Рождество песню воспроизвели 23 млн раз. В прошлом году этот показатель был, например, 21 млн прослушиваний.
Рождественская песня Кэри, приносящая ей многомиллионные прибыли, установила еще один рекорд — она вновь заняла первое место в глобальном чарте Billboard. Это в 17-ый раз, когда All I Want for Christmas Is You является лидером. Интересный факт — ТОП-5 композиций в Billboard посвящены именно рождественской тематике.
На втором месте прослушивания в Spotify на Рождество — песня группы Wham! Last Christmas. В этот день трек Джорджа Майкла поставили 21,95 млн раз.
О песне All I Want for Christmas Is You
Мэрая Кэри выпустила трек в далеком 1994 году. Композицию написала сама певица вместе с американским композитором Уолтером Афанасьеффом для четвертого студийного альбома Кэри — Merry Christmas.
Иногда Мерая выпускает новые версии песни с разными звездами, например Джастином Бибером и Арианой Гранде.
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