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Рождественский хит Мэрайи Кэри побил очередные рекорды

27 декабря 2023 20:36
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Стас Кожушко
Редактор
Рождественский хит Мэрайи Кэри побил очередные рекорды
Американская певица Мэрайя Кэри. Фото: Instagram/mariahcarey
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вот уже почти 30 лет рождественский хит All I Want for Christmas Is You американской певицы Мэрайи Кэри является одним из неофициальных гимнов этого праздника и в целом новогодних праздников. На этот раз композиция побила сразу несколько рекордов.

Об этом сообщает издание Digital Music News.

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All I Want for Christmas Is You установил рекорд по количеству прослушиваний за сутки на платформе Spotify. На Рождество песню воспроизвели 23 млн раз. В прошлом году этот показатель был, например, 21 млн прослушиваний.

Рождественская песня Кэри, приносящая ей многомиллионные прибыли, установила еще один рекорд — она вновь заняла первое место в глобальном чарте Billboard. Это в 17-ый раз, когда All I Want for Christmas Is You является лидером. Интересный факт — ТОП-5 композиций в Billboard посвящены именно рождественской тематике.

ТОП-5 чарта Billboard Hot 100 по состоянию на 27.12.2023. Скриншот: Billboard

На втором месте прослушивания в Spotify на Рождество — песня группы Wham! Last Christmas. В этот день трек Джорджа Майкла поставили 21,95 млн раз.

О песне All I Want for Christmas Is You

Мэрая Кэри выпустила трек в далеком 1994 году. Композицию написала сама певица вместе с американским композитором Уолтером Афанасьеффом для четвертого студийного альбома Кэри — Merry Christmas.

Иногда Мерая выпускает новые версии песни с разными звездами, например Джастином Бибером и Арианой Гранде.

Напомним, ранее мы писали, что родители Шакиры устроили фотосессию у ее семиметровой статуи. Также мы рассказывали, что Канье Уэст неожиданно извинился перед еврейской общиной.

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