Рождественский хит Мэрайи Кэри побил очередные рекорды

Американская певица Мэрайя Кэри. Фото: Instagram/mariahcarey

Вот уже почти 30 лет рождественский хит All I Want for Christmas Is You американской певицы Мэрайи Кэри является одним из неофициальных гимнов этого праздника и в целом новогодних праздников. На этот раз композиция побила сразу несколько рекордов.

Об этом сообщает издание Digital Music News.

Новые рекорды от Мэрайи Кэри

All I Want for Christmas Is You установил рекорд по количеству прослушиваний за сутки на платформе Spotify. На Рождество песню воспроизвели 23 млн раз. В прошлом году этот показатель был, например, 21 млн прослушиваний.

Рождественская песня Кэри, приносящая ей многомиллионные прибыли, установила еще один рекорд — она вновь заняла первое место в глобальном чарте Billboard. Это в 17-ый раз, когда All I Want for Christmas Is You является лидером. Интересный факт — ТОП-5 композиций в Billboard посвящены именно рождественской тематике.

ТОП-5 чарта Billboard Hot 100 по состоянию на 27.12.2023. Скриншот: Billboard

На втором месте прослушивания в Spotify на Рождество — песня группы Wham! Last Christmas. В этот день трек Джорджа Майкла поставили 21,95 млн раз.

О песне All I Want for Christmas Is You

Мэрая Кэри выпустила трек в далеком 1994 году. Композицию написала сама певица вместе с американским композитором Уолтером Афанасьеффом для четвертого студийного альбома Кэри — Merry Christmas.

Иногда Мерая выпускает новые версии песни с разными звездами, например Джастином Бибером и Арианой Гранде.

