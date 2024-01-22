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Родичка Чарльза III вперше вийшла на зв'язок після оприлюднення її діагнозу

22 січня 2024 22:37
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Стас Кожушко
Редактор
Родичка Чарльза III вперше вийшла на зв'язок після оприлюднення її діагнозу
Британська письменниця, громадська діячка Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська. Фото: Instagram/sarahferguson15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишня дружина принца Ендрю, герцогиня Йоркська, Сара Фергюсон, відновлювалась в Австрії під час лікування меланоми. Це вже друга онкологія у матері принцес Євгенії та Беатріс за останні пів року. В перший день 2024 року ерцогиня Йоркська повідомила, що поборола рак грудей. 

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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64-річна колишня невістка Єлизавети II опублікувала фото на тлі гір в Австрії. Сара Фергюсон розповіла, що зараз приділяє собі більше часу. 

"Звичайно, новий діагноз раку був шоком, але я в хорошому настрої і вдячна за численні повідомлення любові та підтримки. Вважаю, що мій досвід підкреслює важливість перевірки розміру, форми, кольору та текстури та появи нових родимок, які можуть бути ознакою меланоми, і закликаю всіх, хто читає це, бути уважними", — зазначила Сара.

Письменниця, громадська активістка подякувала медикам, які лікували її під час раку грудей та меланоми. Зараз, за словами герцогині Йоркської, вона відпочиває з родиною вдома, в Лондоні. 

Зазначимо, що Фергюсон видалила кілька родимок, коли проходила реконструктивну операцію після мастектомії. Одну з родимок було ідентифіковано як ракову.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли Кейт Міддлтон повернеться з лікарні. Також ми розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на операцію принцеси Уельської та лікування Чарльза III.

хвороба
королівська родина
онкологія
меланома

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