Родственница Чарльза III впервые вышла на связь после обнародования ее диагноза

Британская писательница, общественный деятель Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская. Фото: Instagram/sarahferguson15

Бывшая жена принца Эндрю, герцогиня Йоркская, Сара Фергюсон, восстанавливалась в Австрии во время лечения меланомы. Это уже вторая онкология у матери принцесс Евгении и Беатрис за последние полгода. В первый день 2024 года герцогиня Йоркская сообщила, что поборола рак груди.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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64-летняя бывшая невестка Елизаветы II опубликовала фото на фоне гор в Австрии. Сара Фергюсон рассказала, что сейчас уделяет себе больше времени.

"Конечно новый диагноз рака был шоком, но я в хорошем настроении и благодарна за многочисленные сообщения любви и поддержки. Считаю, что мой опыт подчеркивает важность проверки размера, формы, цвета и текстуры и появления новых родинок, которые могут быть признаком меланомы, и призываю всех читающих это быть внимательными", — отметила Сара.

Писательница, общественная активистка поблагодарила медиков, которые лечили ее во время рака груди и меланомы. Сейчас, по словам герцогини Йоркской, она отдыхает с семьей дома в Лондоне.

Отметим, что Фергюсон удалила несколько родинок, когда проходила реконструктивную операцию после мастэктомии. Одна из родинок была идентифицирована как раковая.

Напомним, ранее мы писали, когда Кейт Миддлтон вернется из больницы. Также мы рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию принцессы Уэльской и лечение Чарльза III.