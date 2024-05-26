Маша Ефросинина собрала вместе всю семью впервые за целый год

Семья Ефросининой собралась вместе впервые за целый год
Накануне, 25 мая, шоувумtн Маша Ефросинина отметила день рождения. Телезвезде исполнилось 45 лет. Сюрприз ей преподнесли самые родные люди.
Об этом Ефросинина рассказала в сториз своего Instagram.
Сюрприз Ефросининой от ее семьи
По словам шоувумен, порадовать ее на день рождения решили муж Тимур Хромаев (служит в ВСУ) и единственная дочь Нана, живущая за границей. С Машей в тот момент был сын Александр и близкие люди.
"Собрались самые близкие моему сердцу люди, чтобы я почувствовала праздник. Я решила себе позволить раствориться в таком редком моменте и отложила телефон", — написала Маша.
Ефросинина призналась, что ее близкие люди не говорили ей об ударе оккупантов по "Эпицентру" в Харькове. Об этом Маша узнала только когда ехала домой.
"И снова почувствовала этот только нам, украинцам, известный мгновенный эмоциональный скачок из счастья в ад. Получается, что физически испытывать настоящую радость и наслаждение ты можешь, только механически погрузив себя в информационный вакуум", — подытожила Ефросинина.
Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Монатик стал наставником нового музыкального шоу. Также мы рассказывали, что в свой день рождения певица Руслана Лыжичко (Ruslana) показала эпизод предстоящего музыкального шоу.
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