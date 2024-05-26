Маша Ефросинина собрала вместе всю семью впервые за целый год

Шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Накануне, 25 мая, шоувумtн Маша Ефросинина отметила день рождения. Телезвезде исполнилось 45 лет. Сюрприз ей преподнесли самые родные люди.

Об этом Ефросинина рассказала в сториз своего Instagram.

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По словам шоувумен, порадовать ее на день рождения решили муж Тимур Хромаев (служит в ВСУ) и единственная дочь Нана, живущая за границей. С Машей в тот момент был сын Александр и близкие люди.

"Собрались самые близкие моему сердцу люди, чтобы я почувствовала праздник. Я решила себе позволить раствориться в таком редком моменте и отложила телефон", — написала Маша.

Маша Ефросинина с мужем и детьми. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Ефросинина призналась, что ее близкие люди не говорили ей об ударе оккупантов по "Эпицентру" в Харькове. Об этом Маша узнала только когда ехала домой.

"И снова почувствовала этот только нам, украинцам, известный мгновенный эмоциональный скачок из счастья в ад. Получается, что физически испытывать настоящую радость и наслаждение ты можешь, только механически погрузив себя в информационный вакуум", — подытожила Ефросинина.

Маша Ефросинина с семьей за три года до начала полномасштабной войны. Фото: Viva!

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Монатик стал наставником нового музыкального шоу. Также мы рассказывали, что в свой день рождения певица Руслана Лыжичко (Ruslana) показала эпизод предстоящего музыкального шоу.