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Семья больного Брюса Уиллиса пришла вместо него на красную дорожку

20 апреля 2024 08:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Семья больного Брюса Уиллиса пришла вместо него на красную дорожку
Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Таллула Уиллис и ее мачеха Эмма Хеминг Уиллис посетили 30-ю юбилейную презентацию "Криминального чтива". В культовом классическом фильме снялся отец Таллулы и супруг Эммы Брюс Уиллис, который сейчас борется с деменцией.

Об этом пишет Daily Mail.

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30-летняя Таллула почтила своего отца черной кепкой, на которой белыми буквами было написано его имя. Показ прошел в TCL IMAX в рамках открытия фестиваля классического кино TCM.

 

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг с его дочерью Таллулой. Фото: Reuters
Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг с его дочерью Таллулой. Фото: Reuters

 

Дочь Брюса Уиллиса Таллула. Фото: Reuters
Дочь Брюса Уиллиса Таллула. Фото: Reuters

 

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг. Фото: Reuters
Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг. Фото: Reuters

 

Дочь Брюса Уиллиса Таллула. Фото: Reuters
Дочь Брюса Уиллиса Таллула. Фото: Reuters

Эмма выбрала черный брючный костюм, который сочетала с туфлями на высоком каблуке в тон. Дополнила свой образ бежевой блузкой с низким вырезом.

Брюс Уиллис сыграл роль Бутча Кулиджа в "Криминальном чтиве". Полнометражный фильм режиссера Квентина Тарантино, в котором также снялись Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и Джон Траволта, считается триггером карьеры актера. Уиллис отсутствовал на звездном показе, поскольку остался дома из-за проблем со здоровьем.

Звезда "Крепкого орешка" борется с афазией, прогрессировавшей до лобно-височной деменции. Эмма рассказала о здоровье своего супруга в интервью Today, во время которого она назвала борьбу с болезнью особенно "тяжелой". Семья Брюса пыталась сплотиться вокруг него.

"Это тяжело человеку с диагнозом, тоже тяжело семье. И это ничем не отличается ни для Брюса, ни для меня, ни для наших девочек. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так", — сказала она.

Позже Эмма заявила, что люди, ухаживающие за людьми с дегенеративными заболеваниями, также должны принимать во внимание свое собственное самочувствие.

Напомним, Деми Мур поразила гламурным появлением на красной дорожке. А дочь Брюса Уиллиса впервые за многие годы показала лицо без филлеров.

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