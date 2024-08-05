Бен Аффлек змінив зачіску та стиль — фото

Американський актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голлівудський актор Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес кардинально змінив свій стиль. Актор став схожим на рокера.

Про це пише Daily Mail.

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Бена Аффлека помітили у новому образі. Він вдягнув футболку із логотипом рок-гурту Red Hot Chili Peppers, яку доповнив вузькими джинсами, сонцезахисними окулярами-авіаторами та чорною шкіряною курткою. Актор знову засвітився без обручки.

Аффлек також здивував сміливою зачіскою. Він поголив собі короткий ірокез.

Актора помітили під час того, як він йшов до свого електромотоцикла на паркінгу. Зміна стилю актора може непрямо вказувати на розрив зі співачкою Джей Ло.

Під час розлучення зі своєю першою дружиною Дженніфер Гарнер — матір'ю його трьох дітей — Бен також кардинально змінив свій зовнішній вигляд. Він зробив величезне татуювання птаха фенікса на спині та стверджував, що воно тимчасове.

Однак через роки, після того, як його висміяли за "величезне, кричуще татуювання" в журналі New Yorker, він зізнався, що боді-арт був справжнім.

Американський актор Бен Аффлек у шкіряній куртці. Фото: BackGrid

Американський актор Бен Аффлек з ірокезом. Фото: BackGrid

Актор Бен Аффлек у новому стилі. Фото: BackGrid

Нагадаємо, стало відомо, який вигляд має новий будинок Аффлека, який він купив окремо від дружини. А також ми розповідали, що стало причиною розлучення Лопес та Аффлека.