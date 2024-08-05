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Рокерська косуха та ірокез — Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення з Джей Ло змінив образ

5 серпня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бен Аффлек змінив зачіску та стиль — фото
Американський актор Бен Аффлек. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Голлівудський актор Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес кардинально змінив свій стиль. Актор став схожим на рокера.

Про це пише Daily Mail.

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Бена Аффлека помітили у новому образі. Він вдягнув футболку із логотипом рок-гурту Red Hot Chili Peppers, яку доповнив вузькими джинсами, сонцезахисними окулярами-авіаторами та чорною шкіряною курткою. Актор знову засвітився без обручки.

Аффлек також здивував сміливою зачіскою. Він поголив собі короткий ірокез.

Актора помітили під час того, як він йшов до свого електромотоцикла на паркінгу. Зміна стилю актора може непрямо вказувати на розрив зі співачкою Джей Ло.

Під час розлучення зі своєю першою дружиною Дженніфер Гарнер — матір'ю його трьох дітей — Бен також кардинально змінив свій зовнішній вигляд.  Він зробив величезне татуювання птаха фенікса на спині та стверджував, що воно тимчасове.

Однак через роки, після того, як його висміяли за "величезне, кричуще татуювання" в журналі New Yorker, він зізнався, що боді-арт був справжнім.

Бен Аффлек змінив стиль одягу
Американський актор Бен Аффлек у шкіряній куртці. Фото: BackGrid
Бен Аффлек вдягнув шкіряну куртку
Американський актор Бен Аффлек з ірокезом. Фото: BackGrid
Бен Аффлек у рокерській футболці
Актор Бен Аффлек у новому стилі. Фото: BackGrid

Нагадаємо, стало відомо, який вигляд має новий будинок Аффлека, який він купив окремо від дружини. А також ми розповідали, що стало причиною розлучення Лопес та Аффлека.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення закордонні зірки стиль мода-2024

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