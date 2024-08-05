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Рокерская косуха и ирокез — Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Джей Ло сменил образ

5 августа 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бен Аффлек изменил прическу и стиль — фото
Американский актер Бен Аффлек. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Голливудский актер Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с певицей Дженнифер Лопес кардинально сменил свой стиль. Актер стал похож на рокера.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бен Аффлек был замечен в новом образе. Он надел футболку с логотипом рок-группы Red Hot Chili Peppers, которую дополнил узкими джинсами, солнцезащитными очками-авиаторами и черной кожаной курткой. Актер снова засветился без кольца.

Аффлек также удивил смелой прической. Он сбрил себе короткий ирокез.

Актера заметили во время того, как он шел к своему электромотоциклу на парковке. Смена стиля актера может косвенно указывать на разрыв с певицей Джей Ло.

Во время развода со своей первой женой Дженнифер Гарнер, матерью его троих детей, Бен также кардинально сменил свой внешний вид. Он сделал огромную татуировку птицы феникса на спине и утверждал, что она временная.

Однако спустя годы, после того, как его высмеяли за "огромную, вопиющую татуировку" в журнале New Yorker, он признался, что боди-арт был настоящим.

Бен Аффлек изменил стиль одежды
Американский актер Бен Аффлек в кожаной куртке. Фото: BackGrid
Бен Аффлек надел кожаную куртку.
Американский актер Бен Аффлек с ирокезом. Фото: BackGrid
Бен Аффлек в рокерской футболке
Актер Бен Аффлек в новом стиле. Фото: BackGrid

Напомним, стало известно, как выглядит новый дом Аффлека, который он купил отдельно от жены. А также мы рассказывали, что стало причиной развода Лопес и Аффлека.

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