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Россиянин устроил провокацию на концерте Федишин в США

4 июня 2024 00:00
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Стас Кожушко
Редактор
Россиянин устроил провокацию и едва не сорвал концерт Ирины Федишин в США
Певица Ирина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинская певица Ирина Федишин находится с благотворительным туром в Северной Америке. На одном из концертов на сцену вышел мужчина, который на всю площадку заявил — он россиянин.

Подробности инцидента певица рассказала в своих соцсетях.

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По словам 37-летней уроженки Львова, подобного в ее карьере еще не было. Провокация произошла на концерте в американском городе Миннеаполис. После громкого заявления мужчины весь зал потерял дар речи.

"После такого гордого заявления, я ответила ему: "Пожалуй, хотите извиниться за свою страну? За то, что она каждую ночь бросает ракеты и убивает украинских детей? Целые семьи и семьи? За все, что сегодня делает с Украиной?", — заявила Федишин.

На что мужчина на русском заявил, что ему не за что извиняться и он просто полюбил "украиночку" (имел в виду Ирину Федишин). На что Ирина ответила: им больше не о чем общаться и мужчина лишний в этом зале. В то же время на сцену вышли украинцы. Мужчины скрутили россиянина и вывели с площадки.

Российский провокатор на концерте Ирины Федышин
Российский провокатор на концерте Ирины Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Федишин утверждает, что этот россиянин был под хмельком и показал всю свою суть. Хотя весь концерт сидел и делал вид, что поддерживает Украину.

"Эта история показала следующее: что среди нас много волков в овечьей шкуре, много москальских иноагентов, которые шпионят в наших общинах, даже в диаспоре. Их цель расшатать общину, делать разные провокации и рассорить украинцев, чтобы наше единство где-то ослабевало. Они лезут отовсюду", — написала Федишин.

Артистка призвала украинцев быть умными, держаться вместе, не давать рассорить друг друга. Так как именно нашего единства, уверяет Федишин, россияне боятся больше всего. Североамериканский тур певицы завершится 14 июля в Нью-Бритене (штат Коннектикут).

Напомним, ранее мы писали, что фонд актера Джорджа Клуни ведет борьбу с российскими пропагандистами. Также мы рассказывали, что россияне украли песню известного украинского артиста.

Ирина Федишин
россияне
концерт
украинские звезды
провокация

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