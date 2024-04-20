Российский актер Михаил Мамаев получил травму глаза на войне.

Российский актер приехал убивать украинцев, но сам получил ранение
Звезда советского фильма "Виват, гардемарины!" Михаил Мамаев получил ранения на фронте. Он мобилизовался, чтобы убивать украинских защитников, однако первым получил травму глаза.
Об этом пишут росСМИ.
Михаил Мамаев лежит в госпитале с символикой "Z" на окнах
Российский Михаил Мамаев актер решил присоединиться к оккупантам в начале 2023 года. Тогда он начал писать стихи о желании стать "решеткой от шаров" и был готов к "боли и войне".
И он нашел это. Ныне звезда фильма "Виват, гардемарины!" лежит в госпитале. На окнах видна символика "Z". У актера вероятно травма глаза, ведь повязка заслоняет его.
Актер гордо опубликовал это фото в своих соцсетях, однако не рассказал, как именно травмировался. По выражению его лица можно понять, что он ни о чем не жалеет.
Напомним, российскую телеведущую Анастасию Ивлееву судят в Москве из-за постов о "мире" и "голой" вечеринке. Также грузинская певица Тамара Гвердцители обвинила президента РФ Владимира Путина в смерти родного человека.
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