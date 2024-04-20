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Российский актер приехал убивать украинцев, но сам получил ранение

20 апреля 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Российский актер Михаил Мамаев получил травму глаза на войне.
Российский актер Михаил Мамаев. Фото: росСМИ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Звезда советского фильма "Виват, гардемарины!" Михаил Мамаев получил ранения на фронте. Он мобилизовался, чтобы убивать украинских защитников, однако первым получил травму глаза.

Об этом пишут росСМИ.

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Михаил Мамаев лежит в госпитале с символикой "Z" на окнах

Российский Михаил Мамаев актер решил присоединиться к оккупантам в начале 2023 года. Тогда он начал писать стихи о желании стать "решеткой от шаров" и был готов к "боли и войне".

Российский актер Михаил Мамаев в фильме "Виват, Гардемарины!" Фото: росСМИ
Российский актер Михаил Мамаев в фильме "Виват, Гардемарины!" Фото: росСМИ

И он нашел это. Ныне звезда фильма "Виват, гардемарины!" лежит в госпитале. На окнах видна символика "Z". У актера вероятно травма глаза, ведь повязка заслоняет его.

Российский актер Михаил Мамаев в больнице. Фото: росСМИ
Российский актер Михаил Мамаев в больнице. Фото: росСМИ

Актер гордо опубликовал это фото в своих соцсетях, однако не рассказал, как именно травмировался. По выражению его лица можно понять, что он ни о чем не жалеет.

Российский актер Михаил Мамаев. Фото: росСМИ
Российский актер Михаил Мамаев на позиции. Фото: росСМИ

Напомним, российскую телеведущую Анастасию Ивлееву судят в Москве из-за постов о "мире" и "голой" вечеринке. Также грузинская певица Тамара Гвердцители обвинила президента РФ Владимира Путина в смерти родного человека.

война
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российские звезды
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