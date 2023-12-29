Российскую блоггершу Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева на "голой" вечеринке. Фото: Instagram Ивлеевой

В России оштрафовали телеведущую Настю Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки. Ее признали виновной в организации "массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Об этом пишут росСМИ.

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Российский блогер и ведущая Настя Ивлеева получила штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение общественного порядка из-за вечеринки, которую устроила накануне в центре Москвы.

Лолита, Джиган и Ивлеева Бывшие на вечеринке в Москве. Фото: росСМИ

Нарушения общественного порядка, как говорится в решении суда, заключались в том, что в ходе вечеринки ее участники находились в "голом виде, оскорбляющем человеческое достоинство", а также в "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" и нецензурной брани.

При этом максимальная сумма штрафа по части статьи, поставленной Ивлеевой, составляет 20 тысяч рублей для физических лиц. На сумму 100 тысяч рублей могут оштрафовать только должностные лица, а для юридических штрафы начинаются от 200 тысяч рублей.

Что предшествовало

Вечеринка с дресс-кодом almost naked ("почти голый"), организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе "Мутабор" 21 декабря. На ней присутствовали российские знаменитости, среди которых Филипп Киркоров, Лолита, Джиган и многие другие.

Журналистка Ксения Собчак на скандальной Ивлеевой вечеринке. Фото: росСМИ

Фото с вечеринки попали в сеть, и после возмущения провластных активистов присутствовавшие актеры начали массово извиняться. Извинялись певцы Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская, а также телеведущая Ксения Собчак.

Российского рэпера Vacio, пришедшего на вечеринку с носком, одетым на половой орган, ранее арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Также на него составили протокол по статье о "пропаганде" ЛГБТ.

Напомним, Полякова дерзко высмеяла "голую" вечеринку и предсказывала смерть Лолиты.

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