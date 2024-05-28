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Рози Хантингтон-Уайтли в соблазнительном образе снялась на фоне Эйфелевой башни

28 мая 2024 07:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рози Гантингтон-Уайтли в соблазнительном образе снялась на фоне Эйфелевой башни.
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась для обложки нового австралийского номера Harper's Bazaar. В интервью журналу она рассказала о воспитании двоих детей от Джейсона Стэтхэма и о том, как мама повлияла на ее отношение к красоте.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Недавно Рози ездила в Японию, а раньше они с Джейсоном Стэтхэмом отдыхали в Италии. На отдыхе она публиковала фотографии как со страниц модного журнала. Теперь звезда устроила фотосессию в столице Франции. Модель рассказала, как обычно проходит ее день.

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: harpersbazaar.com.au

"Если я дома в Лондоне, я встаю с детьми, отвожу сына в школу, провожу время с дочерью. Потом я обычно иду в спортзал, а затем в свою студию и делаю там то, что мне нужно: звонки, примерки, рабочие встречи. Я пытаюсь быть дома, когда Джек вернется из школы", — рассказала она.

По словам Рози, чувство прекрасного ей в детстве привила мама, которую она сравнивает с принцессой Дианой.

"Моя мама была очень гламурной, особенно по сравнению с другими школьными мамами. Она приходила в школу в леопардовой юбке из кожи пони, что было очень неловко, потому что она выглядела очень соблазнительной. Она была очень похожа на принцессу Диану", — вспоминает Рози.

Напомним, Зендея поразила грациозной фотосессией. А Анджелина Джоли в образе гейши снялась для модного глянца.

Париж
Джейсон Стэйтем
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