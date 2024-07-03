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Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла на публіку у мереживному корсеті

3 липня 2024 14:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла на публіку у мереживному корсеті
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на заході Dolce & Gabbana. Модель прийшла в чорній прозорій мереживній сукні та корсеті з весняної колекції бренду.

Фотографіями Розі поділилася у своїх соціальних мережах.

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На цьому заході також виступила Крістіна Агілера, яка зараз виглядає навіть стрункішою, ніж на піку своєї кар'єри у нульових, її підозрюють у вживанні медичних препаратів. Розі влаштувала фотосесію у мальовничому куточку на тлі моря.

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась у гламурній фотосесії
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась у гламурній фотосесії. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала на тлі морського узбережжя
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала на тлі морського узбережжя. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем разом понад 12 років. Зірки познайомилися на музичному фестивалі Coachella у 2010 році та почали зустрічатися. У січні 2016 року Стетхем зробив своїй коханій пропозицію, а за кілька місяців після заручин у пари народився син Джек Оскар. 2022 року вони вдруге стали батьками: у пари народилася дочка Ізабелла. Джейсон старший за Розі на 20 років: йому 56 років, а Розі — 36.

Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера показала округлі форми. А раніше ми писали, що Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась в імровізованій фотосесії топлес.  

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