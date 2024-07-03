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Рози Хантингтон-Уайтли вышла на публику в кружевном корсете

3 июля 2024 14:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рози Гантингтон-Уайтли вышла на публику в кружевном корсете
Модель Рози Гантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Рози Хантингтон-Уайтли появилась на мероприятии Dolce & Gabbana. Модель пришла в черном прозрачном кружевном платье и корсете из весенней коллекции бренда.

Фотографиями Рози поделилась в своих социальных сетях.

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На этом мероприятии также выступила Кристина Агилера, которая сейчас выглядит даже стройнее, чем на пике своей карьеры в нулевых, ее подозревают в употреблении медицинских препаратов. Рози устроила фотосессию в живописном уголке на фоне моря.

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в гламурной фотосессии
Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в гламурной фотосессии. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Модель Рози Гантингтон-Уайтли позировала на фоне морского побережья.
Модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала на фоне морского побережья. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм вместе более 12 лет. Звезды познакомились на музыкальном фестивале Coachella в 2010 году и начали встречаться. В январе 2016 года Стэтхэм сделал своей возлюбленной предложение, а через несколько месяцев после помолвки у пары родился сын Джек Оскар. В 2022 году они во второй раз стали родителями: у пары родилась дочь Изабелла. Джейсон старше Рози на 20 лет: ему 56 лет, а Рози — 36.

Напомним, супруга Джастина Бибера показала округлые формы. А раньше мы писали, что Рози Хантингтон-Уайтли снялась в импровизированной фотосессии топлес.

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