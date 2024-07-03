Рози Гантингтон-Уайтли вышла на публику в кружевном корсете

Рози Хантингтон-Уайтли вышла на публику в кружевном корсете
Модель Рози Хантингтон-Уайтли появилась на мероприятии Dolce & Gabbana. Модель пришла в черном прозрачном кружевном платье и корсете из весенней коллекции бренда.
Фотографиями Рози поделилась в своих социальных сетях.
Рози Хантингтон-Уайтли поразила эффектным образом
На этом мероприятии также выступила Кристина Агилера, которая сейчас выглядит даже стройнее, чем на пике своей карьеры в нулевых, ее подозревают в употреблении медицинских препаратов. Рози устроила фотосессию в живописном уголке на фоне моря.
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм вместе более 12 лет. Звезды познакомились на музыкальном фестивале Coachella в 2010 году и начали встречаться. В январе 2016 года Стэтхэм сделал своей возлюбленной предложение, а через несколько месяцев после помолвки у пары родился сын Джек Оскар. В 2022 году они во второй раз стали родителями: у пары родилась дочь Изабелла. Джейсон старше Рози на 20 лет: ему 56 лет, а Рози — 36.
Напомним, супруга Джастина Бибера показала округлые формы. А раньше мы писали, что Рози Хантингтон-Уайтли снялась в импровизированной фотосессии топлес.
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