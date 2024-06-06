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Рози Хантингтон-Уайтли снялась топлесс в аксессуарах на 800 тысяч гривен

6 июня 2024 10:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розе Гантингтон-Вайтли снялась топлесс в аксессуарах на 800 тысяч гривен
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась обнаженной, надев только атласный платок и браслет Tiffany & Co. за 800 тысяч гривен. 37-летняя звезда позировала с минимумом макияжа в спальной комнате.

Фото модель показала в своем Instagram.

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Экс-ангел Victoria's Secret часто радует фолловеров откровенными фото. Красавица устраивает соблазнительные фотосессии в разных уголках планеты. Но в свободное от съемок время она обычная бизнеследи и мама двоих детей.

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли.
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

"Если я дома в Лондоне, я встаю с детьми, отвожу сына в школу, провожу время с дочерью. Потом я обычно иду в спортзал, а затем в свою студию и делаю там то, что мне нужно: звонки, примерки, рабочие встречи. Я пытаюсь быть дома, когда Джек вернется из школы", — рассказала она.

По словам Рози, чувство прекрасного ей в детстве привила мама, которую она сравнивает с принцессой Дианой.

"Моя мама была очень гламурной, особенно по сравнению с другими школьными мамами. Она приходила в школу в леопардовой юбке из кожи пони, что было очень неловко, потому что она выглядела очень соблазнительной. Она была очень похожа на принцессу Диану", — вспоминает Рози.

 

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм вместе более 12 лет. Звезды познакомились на музыкальном фестивале Coachella в 2010 году и начали встречаться. В январе 2016 года Стэтхэм сделал своей возлюбленной предложение, а через несколько месяцев после помолвки у пары родился сын Джек Оскар. В 2022 году они во второй раз стали родителями: у пары родилась дочь Изабелла. Джейсон старше Рози на 20 лет: ему 56 лет, а Рози — 36.

Напомним, известный глянец раскритиковали из-за фотосессии с Ким Кардашьян. А раньше беременная Хейли Бибер снялась в фотосессии для модного бренда.

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