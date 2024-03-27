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Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась итальянским отпуском со Стэтхэмом

27 марта 2024 13:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась итальянским отпуском со Стэтхэмом
Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Рози Хантингтон-Уайтли отправилась на отдых с возлюбленным, актером Джейсоном Стэтхэмом в Италию. Пара провела каникулы в регионе Умбрия.

Об этом Рози рассказала в своих социальных сетях.

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Рози и Джейсон посетили фермерский дом, ездили верхом и отдыхали на природе, а также посетили несколько ресторанов. Не обошлось и без модных образов: модель позировала в платье с леопардовым принтом, объемной шубе и других нарядах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм вместе более 12 лет. Звезды познакомились на музыкальном фестивале Coachella в 2010 году и начали встречаться. В январе 2016 года Стэтхэм сделал своей любтмой предложение, а через несколько месяцев после помолвки у пары родился сын Джек Оскар.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2022 году они во второй раз стали родителями: у пары родилась дочь Изабелла. Джейсон старше Рози на 20 лет: ему 56 лет, а Рози — 36.

Напомним, Сальма Хайек поразила фигурой на отдыхе. А дочь Оли Поляковой посетила экзотическую страну.

Джейсон Стэйтем
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