Роскошная Дженнифер Энистон похвасталась стройной талией в стильном наряде

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Энистон посетила мероприятие премии "Эмми" в Лос-Анджелесе. 55-летняя звезда вместе с другими коллегами представила сериал "Утреннее шоу", где сыграла главную роль.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда позировала фотографам в красном платье на бретелях с цветочным принтом. Дженнифер, играющая телеведущую Алекс Леви в сериале, дополнила образ кулоном с рубином, босоножками на каблуке в тон платья и своей фирменной укладкой.

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Недавно стало известно, что Дженнифер Энистон планирует выпустить мемуары, в которых расскажет об отношениях с Брэдом Питтом после многолетнего молчания. Актеры были женаты с 2000 по 2005 год и расстались на фоне романа Питта с Анджелиной Джоли, с которой он познакомился на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2015 году звезда "Друзей" вышла замуж за Джастина Теру, но через два года пара объявила о разводе.

В феврале этого года Дженнифер спровоцировала слухи о помолвке. Актриса появилась на 30-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США с кольцом на безымянном пальце. Но, по официальной информации, Энистон ни с кем не встречается.

Напомним, Дженнифер Энистон видели у офиса пластического хирурга. А ранее стало известно, что Дженнифер Энистон снялась в рекламе средства по уходу за волосами.