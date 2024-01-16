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Роскошная Дженнифер Энистон поразила дизайнерским бюстье на красной дорожке

16 января 2024 09:29
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Роскошная Дженнифер Энистон поразила дизайнерское бюстье на красной дорожке
Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Дженнифер Энистон ошеломила гламурным образом на красной дорожке 29-й ежегодной церемонии Critics Choice Awards. Звезда вышла в люди в дизайнерском бюстье на вручение кинопремии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженнифер Энистон примерила черный топ-бюстье, украшенный перьями от Dolce & Gabbana. Она сочетала его с парой брюк в тон. Дженнифер добавила пару черных туфель на каблуке и шлейф.

 

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

 

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

 

Актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Фото: Reuters
Актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Фото: Reuters

Актриса была номинирована за лучшую женскую роль Алекс Леви в "Утреннем шоу", но проиграла Сари Снук из "Наследников".

 

Когда Дженнифер прибыла на красную дорожку, она позировала со своей коллегой по "Утреннему шоу" и давней подругой, 47-летней Риз Уизерспун. Две актрисы были близки с тех пор, как они сыграли сестер в сериале "Друзья" в 2000 году.

Энистон опубликовала в своем Instagram видео, на котором она готовится к красной дорожке церемонии. Она сидела в кресле, а ее визажист Анджела Левин осторожно наносила розовую помаду. Дженнифер была обнаженной, но держала простыню на груди и коленях. Прическу делал ее парикмахер Крис Макмиллан, создавший ее знаменитую стрижку для роли Рэйчел в "Друзьях" в 1990-х годах.

Напомним, сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе".

Ранее Натали Портман, "Барби" и Розамунд Пайк поразили смелым нарядом на вручении кинопремии.

Дженнифер Энистон
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