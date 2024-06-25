Роскошная Эшли Грэм вдавила пышные формы в корсет на обложке Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Активистка, предприниматель, телеведущая, супермодель Эшли Грэм стала звездой выпуска Vogue Czechoslovakia за июль 2024 года. Позировала Грэм для фотографа Луки Бута.

Об этом свидетельствует фотосессия на официальном сайте издания в социальной сети.

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Вероника Бергаман создала образ королевы, вдохновленный бельем и корсетом. Прическу делала Лорен Берронес, макияж от Оливии Барад.

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

Эшли Грэм ранее выпустила новую детскую книгу о красоте, позволяющую детям исследовать эти темы новым и увлекательным способом. В 34-страничной книге предлагаются четкие утверждения: "Я смел. Я прекрасен. Я гениален", — слова, которые говорили Грэм в детстве.

Эшли Грэм имеет очень близкие отношения со своей матерью Линдой, которая преданно обучала ее принятию и любви к себе. В возрасте 53 лет Линда позировала в бикини для рекламной кампании.

"Красота на самом деле начинается с того, что ты слышишь от людей, которые тебя воспитывают. Я всегда благодарю свою мать за то, что она никогда не говорила о себе негативно передо мной и моими сестрами", — говорит модель.

Напомним, модель Джиджи Хадид оказалась в центре скандала. А раньше танцовщица Екатерина Кухар снялась в нежной фотосессии.