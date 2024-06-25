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Роскошная Эшли Грэм втиснула пышные формы в корсет на обложке Vogue

25 июня 2024 11:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Роскошная Эшли Грэм вдавила пышные формы в корсет на обложке Vogue
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Активистка, предприниматель, телеведущая, супермодель Эшли Грэм стала звездой выпуска Vogue Czechoslovakia за июль 2024 года. Позировала Грэм для фотографа Луки Бута.

Об этом свидетельствует фотосессия на официальном сайте издания в социальной сети.

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Вероника Бергаман создала образ королевы, вдохновленный бельем и корсетом. Прическу делала Лорен Берронес, макияж от Оливии Барад.

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм. Фото: Vogue

 

Эшли Грэм ранее выпустила новую детскую книгу о красоте, позволяющую детям исследовать эти темы новым и увлекательным способом. В 34-страничной книге предлагаются четкие утверждения: "Я смел. Я прекрасен. Я гениален", — слова, которые говорили Грэм в детстве.

Эшли Грэм имеет очень близкие отношения со своей матерью Линдой, которая преданно обучала ее принятию и любви к себе. В возрасте 53 лет Линда позировала в бикини для рекламной кампании.

"Красота на самом деле начинается с того, что ты слышишь от людей, которые тебя воспитывают. Я всегда благодарю свою мать за то, что она никогда не говорила о себе негативно передо мной и моими сестрами", — говорит модель.

Напомним, модель Джиджи Хадид оказалась в центре скандала. А раньше танцовщица Екатерина Кухар снялась в нежной фотосессии.

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