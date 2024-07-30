Розкішна Єва Логнорія оголила пишні форми на іспанському курорті

Акторка Єва Лонгорія. Фото: SplashNews

Єва Лонгорія продемонструвала свою фігуру, коли провела день на пляжі зі своїм сином Сантьяго в Марбельї. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" приміряла крихітне помаранчево-жовте бікіні, в яке ледь вмістила свої пишні форми.

Про це пише Daily Mail.

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Єва проводила час на пляжі. Акторка попіклувалася про захист від активного сонця та не забувала наносити.

Акторка Єва Лонгорія. Фото: SplashNews

Акторка Єва Лонгорія у бікіні. Фото: SplashNews

Акторка Єва Лонгорія відпочила на пляжі. Фото: SplashNews

Сім’я Єви переїхала до Марбельї з Лос-Анджелеса у 2023 році після придбання маєтку з шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами на узбережжі Іспанії. Єва та 56-річний чоловік — мексиканський бізнесмен Хосе Бастон, нещодавно знизили ціну на квартиру з вісьмома спальнями в Беверлі-Гіллз із 22,8 до 18,9 мільйонів доларів і вже почали доставляти свої речі до нещодавно відремонтованого будинку в Марбельї. Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вийшла заміж за Хосе в 2016.

Після виходу на екрани першого сезону "Відчайдушних домогосподарок", який приніс Єві не лише популярність, а й номінацію на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у телевізійному серіалі, Лонгорія зважилася на б'юті-експеримент. Щоб краще передати образ гламурної колишньої моделі, вона зробила модну стрижку та мелірування.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян засвітила пишні форми у чорному бікіні. А раніше ми писали, що Єва Лонгорія знялась для культового глянцю.