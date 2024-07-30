Розкішна Єва Логнорія оголила пишні форми на іспанському курорті
Єва Лонгорія продемонструвала свою фігуру, коли провела день на пляжі зі своїм сином Сантьяго в Марбельї. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" приміряла крихітне помаранчево-жовте бікіні, в яке ледь вмістила свої пишні форми.
Про це пише Daily Mail.
Єва Лонгорія поніжилась під сонцем
Єва проводила час на пляжі. Акторка попіклувалася про захист від активного сонця та не забувала наносити.
Сім’я Єви переїхала до Марбельї з Лос-Анджелеса у 2023 році після придбання маєтку з шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами на узбережжі Іспанії. Єва та 56-річний чоловік — мексиканський бізнесмен Хосе Бастон, нещодавно знизили ціну на квартиру з вісьмома спальнями в Беверлі-Гіллз із 22,8 до 18,9 мільйонів доларів і вже почали доставляти свої речі до нещодавно відремонтованого будинку в Марбельї. Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вийшла заміж за Хосе в 2016.
Після виходу на екрани першого сезону "Відчайдушних домогосподарок", який приніс Єві не лише популярність, а й номінацію на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у телевізійному серіалі, Лонгорія зважилася на б'юті-експеримент. Щоб краще передати образ гламурної колишньої моделі, вона зробила модну стрижку та мелірування.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян засвітила пишні форми у чорному бікіні. А раніше ми писали, що Єва Лонгорія знялась для культового глянцю.
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