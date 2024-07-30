Роскошная Ева Логнория обнажила пышные формы на испанском курорте

Актриса Ева Лонгория. Фото: SplashNews

Ева Лонгория продемонстрировала свою фигуру, проведя день на пляже со своим сыном Сантьяго в Марбелье. Звезда "Отчаянных домохозяек" примерила крошечное оранжево-желтое бикини, в которое едва вместила свои пышные формы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ева проводила время на пляже. Актриса позаботилась о защите от активного солнца и не забывала наносить крем.

Актриса Ева Лонгория. Фото: SplashNews

Актриса Ева Лонгория в бикини. Фото: SplashNews

Актриса Ева Лонгория отдохнула на пляже. Фото: SplashNews

Семья Евы переехала в Марбелью из Лос-Анджелеса в 2023 году после приобретения имения с шестью спальнями и семью ванными комнатами на побережье Испании. Ева и 56-летний супруг — мексиканский бизнесмен Хосе Бастон недавно снизили цену на дом с восемью спальнями в Беверли-Хиллз с 22,8 до 18,9 миллионов долларов и уже начали доставлять свои вещи в недавно отремонтированный дом в Марбелье. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" вышла замуж за Хосе в 2016.

После выхода на экраны первого сезона "Отчаянных домохозяек", который принес Еве не только популярность, но и номинацию на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телевизионном сериале, Лонгория решилась на бьюти-эксперимент. Чтобы лучше передать образ бывшей гламурной модели, она сделала модную стрижку и мелирование.

Напомним, Ким Кардашьян засветила пышные формы в черном бикини. А раньше мы писали, что Ева Лонгория снялась для культового глянца.