Роскошная Жизель Бюндхен показала в золоте супермодельную фигуру.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен стала героиней обложки февральского номера известного журнала. Супермодель приняла участие в фотосессии и рассказала в интервью о пищевых привычках и жизни после славы.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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На обложке Жизель позировала модному фотографу Альберто Родригесу в топе и юбке Bottega Veneta из коллекции весна-лето-2024, а также модель примерила образы Ferragamo, Victoria Beckham, Dior, JW Anderson, Louis Vuitton, Loewe и других брендов.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

С 2002 по 2016 год Бюндхен входила в список Forbes как самая высоко оплачиваемая модель в мире. После того, как она переехала в Бостон, сократила количество работы и в 2009 году вышла замуж за игрока в американский футбол Тома Брэди, от которого родила сына Бенджамина и дочь Вивиан.

Когда начинающая модель жила в Нью-Йорке и работала, по ее словам, 350 дней в году, она питалась сигаретами, фраппучино, пиццей и вином. Это был способ поднять себе настроение. В конце концов у Бюндхен начались панические атаки. Она обратилась к врачу-остеопату, который посоветовал отказаться от алкоголя, кофеина, сахара и глютена.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Жизель даже пыталась перейти на веганскую диету из-за любви к животным, но страдала от недостатка питательных веществ. Сегодня она ест минимальное количество тщательно выбираемого мяса.

"Я хочу прожить как можно дольше, чувствуя себя лучше, но чтобы этого достичь, я должна принимать решение сегодня. У вас могут быть все деньги в мире. Если у вас нет здоровья, его невозможно купить", — говорит модель.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Свои пищевые привычки она выработала в детстве, проживая в Бразилии в компании матери и пяти сестер. В семье было не принято избавляться от остатков пищи.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

"Если в воскресенье мы готовили барбекю, то по понедельникам все оставшееся мясо шло на arroz carreteiro — рис с мясом, смешанный с луком и помидорами", — рассказывает Жизель.

"Ты — это то, откуда ты родом. Все, чему я научилась в детстве, осталось во мне. Это не меняется. Во многом благодаря этому я была в безопасности, потому что моя система ценностей была так сильна. Сегодня имея доступ ко всему, что мне доступно, я чувствую, что простые вещи лучше, потому что я постоянно стараюсь к ним вернуться. В конце концов, именно эти вещи делают меня самой счастливой", — говорит звезда.

14-летний Бенджамин и 11-летняя Вивиан получили совсем другое воспитание, чем Бундхен.

"То, как ты обустроишь свою комнату, как организуешь и застелишь свою постель, — это то, как ты будешь жить всю свою жизнь", — убеждена звезда.

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