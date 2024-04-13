Разведенный Сергей Танчинец поцеловал свою сотрудницу - реакция соцсетей

Фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец. Фото: Instagram/sergii_tanchynets

На этой неделе группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" отыграла два концерта в столице. Фронтмен Сергей Танчинец, который объявивил о разводе осенью прошлого года, показал, как целует свою сотрудницу.

Соответствующее фото появилось в Instagram Танчинца.

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41-летний звездный уроженец Закарпатской области поцеловал на камеру пиар-менеджерку группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Юлианну Коретскую. Судя по ее реакции, она не ожидала такого от рокера и фото не постановочное.

Скриншот: Instagram/sergii_tanchynets

Впрочем, далеко не все подписчики думают, что между Сергеем и Юлианной сугубо рабочие отношения. Одна из подписчиц Танчинца предположила, что ради сотрудницы группы рокер ушел из семьи. На что Сергей отреагировал лишь смайлом.

Скриншот: Instagram/sergii_tanchynets

После обнародования фотографии Юлианна Коретская закрыла свой профиль в Instagram, который до этого был открыт для просмотра.

Скриншот: Instagram/yuliana_koretska

Отметим, что в сентябре прошлого года Танчинец заявил, что они с супругой Анной уже не вместе. После начала полномасштабной войны она с двумя детьми переехала в Японию. А Танчинец не переставал ездить с благотворительными концертами по всему миру. Знаменитости были вместе почти 15 лет.

Анна работает в Японии переводчиком. В свое время она обучалась в этой стране. Дети звездной пары, 14-летняя Анастасия и 5-летний Лукьян посещают местные учебные заведения. Танчинец не стал сообщать причину развода и заявил: комментировать или давать интервью на эту тему он не собирается.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена шоумена Владимира Остапчука назвала причину их развода. Также мы рассказывали, что певица MamaRika на грани развода с актером Сергеем Середой.