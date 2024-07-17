Кризис в отношениях Джей Ло и Бена Аффлека — кто мечтает об их разводе

Актер Бен Аффлек из Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

В последние месяцы в светских беседах доминируют сплетни о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Стало известно, кто будет претендовать на сердце певицы, если слухи окажутся правдивыми.

Об этом пишет Marca.

Читайте также:

Поклонник Джей Ло

Поклонники уже выстроились в очередь, чтобы получить шанс быть с Джей Ло. По инсайдерской информации, одним из претендентов на сердце звезды является ее бывший, канадский хип-хоп исполнитель Дрейк.

Они встречались несколько месяцев в конце 2016 — начале 2017 года, и, похоже, он готов снова попытаться построить отношения с 54-летней Лопес.

Певица Дженнифер Лопес с рэпером Дрейком. Фото: Instagram

"Дрейк не собирается встречаться с ней, пока она все еще замужем. Он никогда не пересечет этот предел. Но как только с Беном Аффлеком все официально закончится, он будет готов пригласить ее на свидание", — сообщил источник InTouch Weekly.

Напомним, актера Бена Аффлека заметили без кольца после слухов об их окончательном разводе с Джей Ло. Также певица Дженнифер Лопес планирует отсудить половину имущества у Аффлека во время развода.