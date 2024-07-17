Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Развод Бена Аффлека и Джей Ло — кто претендует на сердце певицы, если слухи окажутся правдой arrow

Развод Бена Аффлека и Джей Ло — кто претендует на сердце певицы, если слухи окажутся правдой

17 июля 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кризис в отношениях Джей Ло и Бена Аффлека — кто мечтает об их разводе
Актер Бен Аффлек из Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

В последние месяцы в светских беседах доминируют сплетни о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Стало известно, кто будет претендовать на сердце певицы, если слухи окажутся правдивыми.

Об этом пишет Marca.

Читайте также:

Поклонник Джей Ло

Поклонники уже выстроились в очередь, чтобы получить шанс быть с Джей Ло. По инсайдерской информации, одним из претендентов на сердце звезды является ее бывший, канадский хип-хоп исполнитель Дрейк.

Они встречались несколько месяцев в конце 2016 — начале 2017 года, и, похоже, он готов снова попытаться построить отношения с 54-летней Лопес.

Развод Бена Аффлека и Джей Ло — кто претендует на сердце певицы, если слухи окажутся правдой - фото 1
Певица Дженнифер Лопес с рэпером Дрейком. Фото: Instagram

"Дрейк не собирается встречаться с ней, пока она все еще замужем. Он никогда не пересечет этот предел. Но как только с Беном Аффлеком все официально закончится, он будет готов пригласить ее на свидание", — сообщил источник InTouch Weekly.

Напомним, актера Бена Аффлека заметили без кольца после слухов об их окончательном разводе с Джей Ло. Также певица Дженнифер Лопес планирует отсудить половину имущества у Аффлека во время развода.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод отношения зарубежные звезды свидание сплетни

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля