СБУ розпочала полювання на Кузю із Універа — деталі

Російський актор та музикант Віталій Гогунський. Фото: росЗМІ

Служба Безпеки України оголосила про підозру російському актору та музиканту Віталію Гогунському. який відомий за роллю Кузі у популярному молодіжному серіалі "Універ". Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Про це повідомляє Управління СБУ у Вінницькій області.

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Правоохоронці зазначають, що російський актор відвідував окуповані території України та підтримує вбивства українців. Гогунський виступає перед окупантами та їхніми родинами та активно підтримує тези кремлівської пропаганди.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта з Віталія Гогунського, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України. Зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих РФ територіях України", — йдеться у повідомленні.

Підозра російському актору та музиканту Віталію Гогунському. Фото: СБУ

Актора звинувачують у розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території в порушення порядку, колабораційній діяльності та пропаганді війни. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, влада РФ віддала окупантам готель у Ялті української співачки Софії Ротару. А також британська співачка Адель осоромилася через сукню відомого російського дизайнера Юдашкіна.