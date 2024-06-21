Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Развлекает оккупантов и агитирует убивать украинцев — СБУ объявила подозрение Кузе из "Универа" arrow

Развлекает оккупантов и агитирует убивать украинцев — СБУ объявила подозрение Кузе из "Универа"

21 июня 2024 13:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
СБУ начала охоту на Кузю из Универа.
Российский актер и музыкант Виталий Гогунский. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Служба Безопасности Украины объявила о подозрении российскому актеру и музыканту Виталию Гогунскому, который известен по роли Кузи в популярном молодежном сериале "Универ". Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Об этом сообщает Управление СБУ в Винницкой области.

Читайте также:

Кузя из Универа поддерживает оккупантов

Правохранители отмечают, что российский актер посещал оккупированные территории Украины и поддерживает убийства украинцев. Гогунский выступает перед оккупантами и их семьями и активно поддерживает тезисы кремлевской пропаганды.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Злоумышленник активно участвует в пропагандистских акциях на временно оккупированных РФ территориях Украины", — говорится в сообщении.

Развлекает окупантов и агитирует убивать украинцев — СБУ объявила подозрение Кузи из "Универа" - фото 1
Подозрение российскому актеру и музыканту Виталию Гогунскому. Фото: СБУ

Актера обвиняют в распространении материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, коллаборативной деятельности и пропаганде войны. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, власти РФ отдали оккупантам гостиницу в Ялте украинской певицы Софии Ротару. А также британская певица Адель оскандалилась из-за платья известного российского дизайнера Юдашкина.

СБУ
кино
россияне
оккупанты
пропаганда
подозрение
война в Украине
российские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту