СБУ начала охоту на Кузю из Универа.

Российский актер и музыкант Виталий Гогунский. Фото: росСМИ

Служба Безопасности Украины объявила о подозрении российскому актеру и музыканту Виталию Гогунскому, который известен по роли Кузи в популярном молодежном сериале "Универ". Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Об этом сообщает Управление СБУ в Винницкой области.

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Правохранители отмечают, что российский актер посещал оккупированные территории Украины и поддерживает убийства украинцев. Гогунский выступает перед оккупантами и их семьями и активно поддерживает тезисы кремлевской пропаганды.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Злоумышленник активно участвует в пропагандистских акциях на временно оккупированных РФ территориях Украины", — говорится в сообщении.

Подозрение российскому актеру и музыканту Виталию Гогунскому. Фото: СБУ

Актера обвиняют в распространении материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, коллаборативной деятельности и пропаганде войны. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, власти РФ отдали оккупантам гостиницу в Ялте украинской певицы Софии Ротару. А также британская певица Адель оскандалилась из-за платья известного российского дизайнера Юдашкина.