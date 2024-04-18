Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Розважав окупантів та хизувався медалями від "ДНР" — зрадник Джанго отримав підозру від СБУ arrow

Розважав окупантів та хизувався медалями від "ДНР" — зрадник Джанго отримав підозру від СБУ

18 квітня 2024 19:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джанго оголосили підозру — деталі
Російський музикант Джанго. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Служба безпеки України оголосила про підозру російському музиканту з українським корінням Олексію Піддубному, відомому під псевдонімом Джанго. Йому загрожує до 12 років тюрми. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Читайте також:

Зрадник Джанго під пильним оком СБУ

Музикант Олексій Піддубний народився у Києві, однак підтримує криваву політику Кремля та вбивства українців. Артист неодноразово відвідував окуповані території України і анексований Крим та регулярно виступає на масштабних заходах пропагандистів та розважає окупантів на прифронтових територіях.

Джанго розважає окупантів
Російський музикант Джанго. Фото: росЗМІ

"Через свою медійну впізнаваність зловмисник регулярно виступає на кремлівських телеканалах, бере активну участь у пропагандистських акціях, присвячених проведенню незаконних референдумів на тимчасово окупованих РФ територіях України. Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних військ", — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Піддубний є довіреною особою Путіна та агітував голосувати за нього на виборах, у тому числі  на окупованих територіях України. У своїх соцмережах він активно поширює брехню пропагандистів.

Джанго підозра СБУ
Російський музикант Джанго. Фото: росЗМІ

Джанго має зв'язки із ватажками терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та хизується грамотами та медалями від злочинців.

За державну зраду та поширення пропаганди йому загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, путінінст Григорій Лепс "розпустив руки" на концерті та втрапив у гучний скандал. А також зрадник Бардаш розповів про долю свого українського паспорта.

СБУ
правосуддя
росіяни
пропаганда
підозра
зрада
російські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість