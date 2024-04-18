Джанго оголосили підозру — деталі

Російський музикант Джанго. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила про підозру російському музиканту з українським корінням Олексію Піддубному, відомому під псевдонімом Джанго. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Музикант Олексій Піддубний народився у Києві, однак підтримує криваву політику Кремля та вбивства українців. Артист неодноразово відвідував окуповані території України і анексований Крим та регулярно виступає на масштабних заходах пропагандистів та розважає окупантів на прифронтових територіях.

Російський музикант Джанго. Фото: росЗМІ

"Через свою медійну впізнаваність зловмисник регулярно виступає на кремлівських телеканалах, бере активну участь у пропагандистських акціях, присвячених проведенню незаконних референдумів на тимчасово окупованих РФ територіях України. Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних військ", — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Піддубний є довіреною особою Путіна та агітував голосувати за нього на виборах, у тому числі на окупованих територіях України. У своїх соцмережах він активно поширює брехню пропагандистів.

Російський музикант Джанго. Фото: росЗМІ

Джанго має зв'язки із ватажками терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та хизується грамотами та медалями від злочинців.

За державну зраду та поширення пропаганди йому загрожує до 12 років в'язниці.

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