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Развлекал окупантов и кичился медалями от "ДНР" — предатель Джанго получил подозрение от СБУ

18 апреля 2024 19:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джанго объявили подозрение.
Российский музыкант Джанго. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому музыканту с украинскими корнями Алексею Поддубному, известному под псевдонимом Джанго. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Музыкант Алексей Поддубный родился в Киеве, однако поддерживает кровавую политику Кремля и убийства украинцев. Артист неоднократно посещал оккупированные территории Украины и аннексированный Крым, регулярно выступает на масштабных мероприятиях пропагандистов и развлекает оккупантов на прифронтовых территориях.

Джанго развлекает окупантов
Российский музыкант Джанго. Фото: росСМИ

"Из-за своей медийной узнаваемости злоумышленник регулярно выступает на кремлевских телеканалах, активно участвует в пропагандистских акциях, посвященных проведению незаконных референдумов на временно оккупированных РФ территориях Украины. Во время эфиров призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Кроме того, Поддубный является доверенным лицом Путина и агитировал голосовать за него на выборах, в том числе на оккупированных территориях Украины. В своих соцсетях он активно распространяет ложь пропагандистов.

Джанго подозрение СБУ
Российский музыкант Джанго. Фото: росСМИ

Джанго имеет связи с главарями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и кичится грамотами и медалями от преступников.

За государственную измену и распространение пропаганды ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, путинист Григорий Лепс "распустил руки" на концерте и попал в громкий скандал. А также предатель Бардаш рассказал о судьбе своего украинского паспорта.

СБУ
правосудие
россияне
пропаганда
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измена
российские звезды

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