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Предатель Бардаш признался, оставил ли украинский паспорт после того, как получил гражданство РФ

16 апреля 2024 22:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Юрий Бардаш рассказал о судьбе своего украинского паспорта.
Продюсер-предатель Юрий Бардаш. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Продюсер-изменник Юрий Бардаш после того, как получил российское гражданство, рассказал о судьбе своего украинского паспорта. Хотя путинист придерживается методички Кремля, от украинского гражданства пока не собирается отказываться.

Об этом сообщает телеграм-канал "За кадром".

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Бардаш рассказал, что собирается делать с украинским паспортом

Получив российское гражданство, Бардаш четко придерживается методички пропагандистов и рассказывает о том, что в Украине живут нацисты и только им нужен паспорт и национальные символы. Он добавил циничное заявление, что жители нашей страны всегда страдали от украинизации.

"О каком украинском паспорте может идти речь? Мы столько от этой украинизации пережили — люди, которые жили все это время в Украине и продолжают там жить еще. В заложниках, правда, но тем не менее. Украинский паспорт, возможно, дорогой людям, которые рисуют себе трезубцы, татуировки бьют", — заявил он.

Юрий Бардаш с российским паспортом
Продюсер-предатель Юрий Бардаш. Фото: скриншот Telegram

Предатель также рассказал, что намерен делать с украинским паспортом. Бардаш по методичке Кремля  запел о "великодердавии" и заявил, что ему уже не нужна ни Украина, ни украинское гражданство, однако пока отказываться от документа не стал.

"Я не плюю в историю, поэтому он у меня просто лежит. Выбросить или сжечь его у всех на глазах — не вижу в этом никакого смысла. Этот украинский паспорт так же не нужен, как и Украина. Я нахожусь в России и вижу, что такое движение государства вверх и вперед по развитию", — объяснил путинист.

Напомним, путинист Григорий Лепс "распустил руки" на концерте и попал в громкий скандал. А также муж российской инфо-цыганки Блиновской пошел убивать украинцев.

Украина
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