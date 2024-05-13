Alyona Alyona вернулась в Киев — видео

Певица Alyona Alyona c родителями. Фото: скриншот Telegram

Представительница Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona вернулась из Швеции в Киев. Звезда призналась, какие правила конкурса украинская делегация нарушила ради того, чтобы привлечь внимание мира к пленным азовцам.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также:

Alyona Alyona о Евровидении-2024

Украинская делегация на Евровидении-2024 использовала эфирное время гранд-финала конкурса для того, чтобы привлечь внимание мира к пленным Азовстали. Команда Alyona Alyona & Jerry Heil надели во время прямого эфира футболки с надписью "FREE AZOVSTAL DEFENDERS".

Реперка Alyona Alyona после возвращения из шведского Мальмё призналась, что они очень рисковали таким смелым поступком на конкурсе. Организаторы усердно следили за тем, чтобы ни один из участников не мог проявить свою политическую позицию в прямом эфире шоу.

Звезда призналась, что Украину даже могли дисквалифицировать из конкурса за футболки с такой надписью.

"Мы решили не рисковать и не надевать на артистов. Чтобы вы понимали, такого шмона не было никогда. Их одели участники команды, потому что могли бы их забрать из зала, но артисты остались. Чтобы вы понимали, там такое было! Там заклеивали любую надпись, любой бренд, если у тебя где-то на ногтях, на лице. Аполитичное прессование было очень большим. Мы рискнули и тайком одели такие футболки", — поделилась звезда.

Alyona Alyona вернулась в Киев одна, ведь Jerry Heil отправилась во Францию с другой миссией. Вместе с реперкой в столицу вернулась режиссер Таня Муиньо, которая создала для певиц номер на песенном конкурсе.

Напомним, Alyona Alyona & Jerry Heil выступили в гранд-финале конкурса и публично поддержали Украину. А также певицы собрали сумасшедшую сумму на благотворительность во время Евровидения.