Певицы Alyona Alyona & Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Украинки Alyona Alyona & Jerry Heil представили Украину в гранд-финале Евровидения-2024 и благодаря поддержке зрителей заняли третье место. Звезды искренне благодарят поклонников за безумную поддержку.

Об этом они написали на странице Instagram.

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Наши украинки установили настоящий рекорд на Евровидении, ведь выступающие первыми артисты не становятся фаворитами и занимают последние места.

Артистки получили от зрителей 307 баллов и заняли третье место на песенном конкурсе. Они благодарны поклонникам за безумную поддержку и возможность заявить об Украине на весь мир.

"Мы были на "death spot"! Статистически все, кто в эфире 2м номером, занимал места от 20 и выше! Мы с вами вырвались на 3 место! Вы понимаете, что вообще мы с вами сделали вместе? А попутно еще раз мощно привлекли внимание к Украине, вспомнили о пленных Азова и поразили современным звучанием украинской музыки и профессионализмом и креативностью команды! Низко кланяемся всем вам, Девы и Люди! Мы прошли этот путь вместе!", — поблагодарили певицы.

Напомним, Alyona Alyona & Jerry Heil выступили в гранд-финале конкурса и публично поддержали Украину. Также певицы собрали сумасшедшую сумму на благотворительность во время Евровидения.